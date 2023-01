Zwei Tankstellen im Tegernseer Tal Ziel von Straftätern: Vermummte schnappen sich E-Zigaretten

Von: Christina Jachert-Maier

Zweimal waren Tankstellen im Tegernseer Tal das Ziel von Straftätern . © Christoph Schmidt/dpa

Tankstellenräuber unterwegs: In Bad Wiessee hielt die Eingangstür der Aral der Spitzhacke stand, in Tegernsee erbeuteten die Täter E-Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro.

Bad Wiessee/Tegernsee – Die Täter waren vermummt und hatten es auf E-Zigaretten abgesehen. In der Agip-Tankstelle in Tegernsee erbeutete ein Duo E-Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Samstagabend, kurz vor 23 Uhr. Kurz zuvor, in der Nacht von Freitag auf Samstag, hatten vermutlich dieselben Täter um 1 Uhr morgens versucht, die Tür der Aral-Tankstelle in Bad Wiessee mit einer Spitzhacke einzuschlagen.

2000 Euro Sachschaden an der Tür

Die mit Sicherheitsverglasung versehene Tür hielt dem Angriff jedoch stand. Die Täter gaben schließlich auf und flüchteten. Der Schaden an der Tür beläuft auf etwa 2000 Euro. Die Polizei geht anhand der Bilder aus der Videoüberwachung davon aus, dass es sich zumindest bei dem Haupttäter um die gleiche Person handelt.

Videoüberwachung zeigt den Einbruchsversuch

Die Videokameras haben das Geschehen an der Aral-Tankstelle in Bad Wiessee gut festgehalten. Die Bilder zeigen, dass sich die zwei Täter mit dem Fahrrad nähern. Einer der beiden steht Schmiere und beobachtet die Umgebung, der andere rennt zur Tür des Haupteingangs. Mehrfach schlägt er mit der Spitzhacke gegen die Schiebetür. Doch es bleibt beim Einbruchsversuch. Als das Glas nicht bricht, sondern es nur Getöse gibt, ziehen der Mann mit der Spitzhacke und sein Kumpan schließlich ab.

Vermummt in den Verkaufsraum

Im zweiten Fall warten die Täter nicht ab, bis die Tankstelle schließt. Um 23 Uhr, kurz bevor die Agip-Tankstelle in Tegernsee die Schotten dicht macht, betreten die beiden vermummt den Verkaufsraum. Der eine marschiert zügig zum Schrank mit den E-Zigaretten, der andere stellt sich in die Schiebetür, um sie offen zu halten. Wie die Wiesseer Polizei berichtet, greift der Haupttäter bei den E-Zigaretten mehrfach beherzt zu und packt seine Beute in eine mitgebrachte Umhängetasche. Dies alles, bevor der Angestellte der Tankstelle reagieren kann. Das Ganze dauert nur Sekunden. Nach dem Diebstahl flüchten die Täter zu Fuß in Richtung Rottach-Egern.

Wiesseer Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Diebe. Der Haupttäter war in beiden Fällen schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet, und hatte eine Umhängetasche dabei. Er hatte sich ein weißes Tuch um den gesamten Kopf gewickelt. Der zweite Täter wird ebenso beschrieben, er hatte den Kopf allerdings schwarz vermummt.

Wer etwas beobachtet hat, das zur Aufklärung des Falls dienen kann, wird gebeten, sich unter z 0 80 22 / 9 87 80 bei der Polizei Bad Wiessee zu melden.