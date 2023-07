Brandschutz in Tegernseer Kirche St. Quirinus: Zweiter Fluchtweg als erster Schritt

Die Bauarbeiten finden hinter dieser Tür statt. Es wird ein zweiter Fluchtweg geschaffen. © STEFAN SCHWEIHOFER

In der Kirche St. Quirinus bestehe „Gefahr für Leib und Leben“ urteilte vor Jahren ein Brandschutz-Gutachter. Seitdem durften die Schlosskonzerte dort nicht mehr stattfinden. Jetzt haben die Bauarbeiten für einen zweiten Fluchtweg begonnen. Ob die Konzerte zurückkehren können, ist offen.

Tegernsee – Wo einst die Figur des Heiligen Martin stand, blicken die Kirchenbesucher auf einen mit Planen verkleideten Holzkasten. Er schirmt eine Baustelle ab, staubdicht. Um den Brandschutz in der ehemaligen Klosterkirche zu verbessern, wird ein zweiter Fluchtweg geschaffen. Die Arbeiter ziehen unter einem Fenster der dritten südlichen Seitenkapelle eine Tür ein. Sie führt in den Innenhof der ehemaligen Klosteranlage und von dort aus weiter auf den Vorplatz.

850.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen

Die Maßnahme klingt simpel, ist aber mit Blick auf den Denkmalschutz eine Aufgabe für absolute Spezialisten. Und nicht billig: Die Verbesserung des Brandschutzes in St. Quirinus kostet den Freistaat, der die Baulast trägt, insgesamt 850 000 Euro. Zuständig für die Durchführung ist das Staatliche Bauamt Rosenheim. Neben dem neuen Fluchtweg würden noch weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes getroffen, erklärt Behördensprecherin Ursula Lampe. So rüstet der Freistaat bestehende Wege von der Orgelempore und von der Sakristei ins Freie brandschutzmäßig nach, zum Beispiel mit feuerhemmenden Türen in der Sakristei. Andernorts werden historische Türen so abgedichtet, dass sie keinen Rauch durchlassen. Auch die Treppe zur oberen Sakristei wird statisch verstärkt und so ertüchtigt, dass sie Flammen länger standhält.

Das kirchliche Leben wird durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Am Wochenende, wenn die Gottesdienste stattfinden, werde auf der Baustelle nicht gearbeitet, meint Kirchenpfleger Norbert Schußmann. Bei werktäglichen Trauerfeiern nähmen die Arbeiter Rücksicht.

Schlosskonzerte durften aus Sicherheitsgründen nicht mehr stattfinden

Die Pfarrei hat lange darauf gewartet, dass das Thema Brandschutz in St. Quirin endlich angepackt wird. Nachdem ein Brandschutzgutachter eine „Gefahr für Leib und Leben“ sah, durften Veranstaltungen, bei denen 80 Menschen vor dem Altar stehen und sogar die Mittelgänge bestuhlt werden, dort nicht mehr stattfinden. Dies war bei den stets gut besuchten Schlosskonzerten der Stadt Tegernsee der Fall. An Weihnachten 2018 brachte Kantor Sebastian Schober zum vorerst letzten Mal in St. Quirinus ein Oratorium in großer Besetzung zu Gehör.

Der Wille, die Konzerte zurückkehren zu lassen, sei da, erklärt Schußmann. Es habe bereits Gespräche mit der Stadt Tegernsee als Veranstalterin gegeben. „Wir arbeiten an einem Konzept.“ Aber ob die jetzt durchgeführten Brandschutzmaßnahmen für eine Genehmigung von Konzerten reichen, die nicht Teil von Gottesdiensten sind, sei bisher fraglich.

Ob die Schlosskonzerte zurückkehren, ist fraglich

„Wir verbessern uns von einem inakzeptablen Zustand in einen, der gerade so geht“, meint Schußmann. Der Versammlungsstättenverordnung genüge der Kirchenraum auch mit dem zweiten Fluchtweg nicht. Dabei bestehe ein Unterschied zwischen kirchlicher und kommerzieller Nutzung. Nach Abschluss der Baumaßnahme werde mit Gutachtern zu klären sein, ob und in welcher Form die Schlosskonzerte wieder in ihrer angestammten Heimat stattfinden könnten.

Ziel ist die Fertigstellung des Fluchtwegs in diesem Jahr. Aber man ist auf Verzögerungen gefasst. „Wir könnten auf Reste von Fresken stoßen“, weiß der Kirchenpfleger. Die Arbeiten müssten behutsam und mit Begleitung der Denkmalschutz-Experten stattfinden. „Da kann man nicht einfach den Bohrhammer nehmen.“

Auch der Psallierchor braucht einen Fluchtweg

Der Schutz der historischen Substanz und der vor Feuer sind in der verschachtelten Klosteranlage schwer unter einen Hut zu bringen. Wie berichtet, braucht auch der Psallierchoreinen zweiten Fluchtweg, zudem steht die Restaurierung zweier gotischer Sakristeien an. Die Vielzahl der Beteiligten macht die Planung nicht einfacher: Neben der Kirche sind der Freistaat, die Herzogliche Familie und für den Psallierchor die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee mit im Boot. Geplant wird seit 2017, jetzt ist mit dem Baubeginn für die Fluchttür im Kirchenraum der erste Schritt getan. Die Situation werde damit durchaus verbessert, erklärt Schußmann: „Man hat ein ruhigeres Gewissen, wenn bei Gottesdiensten viele Leute da sind, wie Weihnachten und Ostern.“