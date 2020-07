Nach Party an der Point: Schwimmer vermisst - Jetzt werden Taucher eingesetzt

Seit Sonntag wird ein 66-jähriger Rottacher vermisst, der im Tegernsee von der Point zur Seestraße schwimmen wollte. Eine Suche mit Sonar brachte kein Ergebnis. Jetzt sind Taucher angefordert.

Ein 66-jähriger Mann aus Rottach-Egern ist seit Sonntagabend (19. Juli) vermisst.

Er wollte eine Strecke von 700 Metern schwimmen. Laut seinen Freunden schaffte er es.

Doch an der Gaststätte, in die er wollte, kam er nie an.

Tegernsee - Ein Mann aus Rottach wird vermisst. Der Rottacher (66) feierte am Sonntag gegen 18 Uhr mit Bekannten an der Point in Tegernsee. Aus einer Bierlaune heraus kam der geübte Schwimmer auf die Idee, von der Point hinüber zur Seestraße zu schwimmen.

Rottacher nach Schwimmen im Tegernsee verschwunden: Er winkte noch

Das ist eine Strecke von immerhin 700 Metern. Bekleidet nur in einer Unterhose, machte er sich auf den Weg. Seine Bekannten sahen ihn laut Polizei angeblich noch in der Seestraße aus dem Wasser steigen und ihnen zuwinken.

In der Gaststätte, in die er eigentlich wollte, kam er aber nie an. Der Mann ist verschwunden und wurde schließlich als vermisst gemeldet. Am Montagnachmittag startete die Polizei die Vermisstensuche mit Polizeistreifen, -boot und -hubschrauber. Sie verlief bislang negativ. Am Dienstag (21. Juli) wurde der Bereich der Egerner Bucht erneut mit dem Polizeiboot und mit einem Sonar der Wasserwacht Bad Wiessee nach dem Vermissten abgesucht.

Zwei Stunden lang suchte die Wasserwacht mit ihrem Boot die Egerner Bucht ab. Alexander Schwarz, Vorsitzender der Kreiswasserwacht, war bei dem Einsatz mit dabei. Die Sonar-Ortung mit Schallimpulsen sei nicht ganz einfach, berichtet Schwarz. „Man bekommt da keine klaren Live-Bilder vom Seeboden.“ Vielmehr gelte es, die Ergebnisse der Messungen zu interpretieren.

Suche nach vermisstem Schwimmer am Tegernsee: Jetzt sind Taucher angefordert

Die Federführung bei der Suchaktion hat inzwischen die Kripo Miesbach übernommen. Wie Alexander Huber als Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern erklärt, sind Taucher angefordert, die den Seeboden absuchen sollen. Bei der Sonarsuche hätten die Einsatzkräfte auffällige Stellen markiert. Dort wird nun intensiv nach dem Vermissten gesucht. Es sei wohl von einem Unglücksfall auszugehen, meint Huber. Wer Hinweise zum Verbleib des 66-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch auf Facebook wird nach dem Mann gesucht. Ein Posting, das ein Foto des Vermissten zeigt, wurde bereits über 170 mal geteilt.

Suche nach dem Rottacher beginnt erst nach Tagen - Polizei Bad Wiessee nimmt Hinweise entgegen

Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des 66-jährigen Mannes machen kann, melde sich bitte bei der Polizei Bad Wiessee unter 08022/98780.

