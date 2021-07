Voller geht‘s nicht: Urlauber und Ausflügler stürmen den Tegernsee - Jetzt kommt auch noch Söder

Ministerpräsident Markus Söder und die CSU tagen am Freitag auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee.

Klausur auf Gut Kaltenbrunn

Urlauber, Ausflügler, jeder drängt sich derzeit am beliebten Tegernsee. Am Freitag wird es noch ein bisschen voller: Die CSU und Ministerpräsident Söder rücken an.

Gmund – Der Kreuther Geist lauert am anderen Ufer, weit weg ist er nicht. Am Freitag geht die CSU am Nordende des Tegernsees in Klausur, 20 Dienstlimousinen-Minuten entfernt von ihrem legendären Tagungsort im Wildbad: auf Gut Kaltenbrunn in Gmund.

Mit der Tagung dürfte es zusätzlich voll werden am Tegernsee. Dieser Tage platzt das Tegernseer Tal sowieso schon aus allen Nähten, Urlauber und Tagesausflügler drängeln sich auf den Straßen, den Schiffen, in Gaststätten und Wanderwegen. Nun also noch Ministerpräsident Markus Söder samt Entourage.

CSU und Söder tagen am Tegernsee: Gut Kaltenbrunn als Tagungsort

Gut Kaltenbrunn nutzt die CSU als Tagungsort seit 2016, es ist der Nachfolger für Wildbad Kreuth, das verkauft wurde. 2015 hat Münchens Feinkost-König Michael Käfer das riesige Gut Kaltenbrunn samt Gastronomie zu neuem Leben erweckt. Nach einigen Startschwierigkeiten und Unmut bei den Einheimischen gehört es nun zum Ausflugsrepertoire am Tegernsee.

Und auch die CSU scheint Kaltenbrunn zu schätzen: Bei der CSU-Klausur dort wird es mit Markus Söder mal wieder um die Frage gehen: Wie viel Eigenständigkeit, Bayern-Klartext oder gar Rabaukentum will die CSU bieten? Die vierstündige Klausur der Parteispitze auf Gut Kaltenbrunn soll ein CSU-Wahlprogramm für Herbst festzurren.

Die Konstellation ist pikant: Eigentlich hat die Union ja schon ihr Programm, das gemeinsame rund um den Kandidaten Armin Laschet (CDU). Das reicht der Söder-Seite in der Union aber nicht. Deswegen folgt nun ein Paket an Extraforderungen. Lauter, kräftiger, klarer: Die CSU will Punkte setzen, wo ihr Laschet zu leise ist, oder wo er die Forderungen aus München abbürstete.

CSU-Klausur am Tegernsee: Straffes Programm

Dabei geht es mehr als um den Stil – eher um die Strategie. In der CSU hätte man lieber einen kantigeren Wahlkampf, polarisierend, mobilisierend. Die Sorge geht um, dass Kandidat Laschet bei den eigenen Wählern noch nicht genügend zieht; dass Wähler daheim bleiben oder sich im bürgerlichen Lager auf FDP und Freie Wähler verteilen. Die Zeit drängt, denn mit dem erwarteten Briefwahlrekord ist im Prinzip jeder Tag ab Ende August bereits Wahltag – nicht erst der 26. September.

Die CSU legt deshalb ein kantigeres Programm nach - rund 20 Seiten: „Gut für Bayern. Gut für Deutschland“. Die von der CDU abgeblockte Forderung nach einem Ausbau der Mütterrente wird ein Teil sein. Dazu eine höhere Pendlerpauschale, angepasst an den steigenden Benzinpreis. Faustregel: pro 10 Cent ein Cent mehr Entlastung. Klimaprämien für Privathaushalte sind im Gespräch und niedrigere Steuern auf regionale Lebensmittel.

CSU will am Tegernsee Extraforderungen an Unions-Wahlprogramm

Nach Informationen unserer Zeitung verlangt die CSU zudem, den Handwerkerbonus in der Steuererklärung auf 2400 Euro zu verdoppeln. Der Heizungstausch und der Aufbau von Solaranlagen, in Bayerns Koalition umstritten, soll zumindest für Gewerbetreibende über die Steuer besser gefördert werden. Dauerbrenner: der Ruf nach einer degressiven (also anfangs viel schnelleren) Abschreibung im Mietwohnungsbau.

Teil des Programms wird auch die Bahn-Offensive, die Söder am Donnerstag als Klimaschutzprojekt ankündigte. Wo immer es geht, sollen mit Bundeshilfe Gleise reaktiviert werden, besonders zu Unternehmen, um Güter auf die Schiene zu holen. Wo ausgewählte alte Strecken irreparabel weggerostet sind, sollen auf der Trasse Radschnellwege oder autonome Busstrecken entstehen.

Klausur am Tegernsee: Präsidium trifft sich coronakonform im Freien

Nach dem Steuerstreit zwischen CDU und CSU stellt die kleine Schwester damit klar: Entlastung muss her. „Unsere Positionen sind klar: Die CSU steht für Steuerentlastungen, Rentengerechtigkeit und für die Vereinigung von Ökonomie und Ökologie“, sagt Generalsekretär Markus Blume. Man wolle „deutliche Signale vom Tegernsee senden“.

CSU-intern wird die Runde wohl reibungslos laufen. Die engste Spitze, das Präsidium, tagt in Präsenz, coronakonform im Freien und mit Blick auf den See, der Vorstand wird zugeschaltet. Dissens ist bisher nicht abzusehen.

