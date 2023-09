Kampf um Hotelfachschule am Tegernsee: Poeplau lässt nicht locker

Von: Christina Jachert-Maier

Hans-Leo Poeplau © RP

Hans-Leo Poeplau kämpft seit Jahren unermüdlicher um eine neue Hotelfachschule am Tegernsee. Dafür sucht er ein Grundstück in Bad Wiessee.

Bad Wiessee – Der Hotelfachschule (Hofa) Speiser in Tegernsee, die er 1967/68 besuchte, bleibt der Schlierseer Hans-Leo Poeplau (86) ewig verbunden. Wie berichtet, kämpft Peoplau seit Jahrzehnten so vehement wie vergeblich darum, dass die 1996 geschlossene Schule durch eine ähnliche Einrichtung im Tegernseer Tal ersetzt wird. Dafür suche er ein Grundstück in Bad Wiessee, teilt Poeplau jetzt mit. Es solle wieder so werden wie „in glorreichen Zeiten“.

Poeplau setzt sich für neue Hotelfach- und Tourismus-Akademie im Tegernseer Tal ein

Im Jahr 2010 hat der einstige Absolvent den Förderverein „HOFA“ gegründet, die Großbuchstaben stehen für Hotelfach- und Tourismus-Akademie Tegernseer Tal. Zuvor war Poeplau 20 Jahre lang Vorsitzender des – bis heute existenten – Vereins ehemaliger Absolventen der Hotelfachschule David Speiser. Dort widmet man sich der Kontaktpflege, was Poeplau nicht genügt. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, eine neue Hofa entstehen zu lassen.

„Ich mach’ nicht eher die Augen zu, bis dies Tatsache geworden ist“, erklärt Poeplau. Erst müsse ein passendes Grundstück gefunden werden, dann könne man Investoren gewinnen. Der Verein bitte um Unterstützung, neue Mitglieder seien willkommen.

Bislang fehlt Investor für das Projekt

Bei Wiessees Bürgermeister Robert Kühn (SPD) ist Poeplau mit seinem Anliegen vorstellig geworden. Kühn bedauert, dass es die Hofa nicht mehr gibt: „Das war bestimmt eine sehr gute Einrichtung.“ Bei der Gemeinde sei das Thema präsent, allerdings könne sie lediglich Unterstützung leisten, wenn ein Investor das Projekt Hofa anpacken wolle: „Am Ende des Tages braucht man jemanden mit der entsprechenden Finanzkraft.“ Ein solcher Investor, so Kühn, sei bisher nicht aufgetaucht.

Interessierte können mit Hans-Leo Poeplau unter leo@poeplau.eu Kontakt aufnehmen.