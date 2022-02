Tegernseer Tal Montgolfiade: Gute Aussichten für weitere Ballonstarts

Von: Gabi Werner

Auch am Wochenende (5./6. Februar) wollen die Piloten der Montgolfiade ihre Ballone wieder startklar machen. So wie hier kurz vor der Fuchsjagd an der Wiesseer Seepromenade. © Thomas Plettenberg

Die Tegernseer Tal Montgolfiade hat endlich an Fahrt aufgenommen. Auch für dieses Wochenende (5./6. Februar) sind die Aussichten gut: Die Ballone sollen starten.

Bad Wiessee - Am Donnerstag (3. Februar) hatte das Warten für die Piloten der 21. Tegernseer Tal Montgolfiade endlich ein Ende: Alle Ballonteams gingen im Rahmen einer Fuchsjagd in die Luft. Auch am Freitag (4. Februar) haben einige Teams das Schönwetterfenster am frühen Nachmittag für einen Start genutzt.

Nun steht das Wochenende an: Für beide Tage seien die Aussichten viel versprechend, sagt Organisator Peter Rie von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Gerade am Samstag (5. Februar), für den die Start-Prognosen zunächst nicht so rosig aussahen, werde das Wetter wohl ein Abheben der Ballone ermöglichen. Auch für den Sonntag (6. Februar), den letzten Montgolfiade-Tag in diesem Jahr, sei man „sehr optimistisch“, erklärt Rie. Mit etwas Glück sollten Ballonfreunde also noch zweimal den Anblick der Ballone über dem Tegernsee genießen können.

Tagesaktuelle Informationen darüber, ob, wann und wo gestartet wird, finden Interessierte online auf www.tegernsee.com/montgolfiade.

