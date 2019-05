Streetfood und Live-Musik: Festival-Flair am Tegernsee mit Bands aus dem Tal - schon ab Freitag

Streetfood und Bands aus dem Tegernseer Tal sorgen am Wochenende in Seeglas für Festivalflair. Jetzt braucht‘s nur noch schönes Wetter. Denn geboten ist eine ganze Menge.

Gmund – Jetzt heißt‘s Daumen drücken für schönes Wetter. Denn dann dürfte das wirklich traumhaft werden - und wäre vermutlich das Highlight des Jahres neben Waldfesten und Seefesten: Gute Musik lokaler Bands, der Sonnenuntergang am Tegernsee, dazu was Gutes zum Essen auf die Hand - am Wochenende steigt am Seeufer in Gmund das erste Festival mit Musik aus dem Tal und Streetfood.

Schon vor längerem haben die Jugendreferentinnen Christine Zierer aus Gmund, Katharina Aust aus Tegernsee, Sophie Bauer aus Rottach-Egern und Verena Rottensteiner aus Kreuth beschlossen, ihr Engagement zu bündeln. Sie wollen talweit stärker zusammenzuarbeiten.

+ Die Organisatorinnen (v.l.) Christine Zierer, Verena Rottensteiner und Katharina Aust freuen sich schon. © Andreas Leder Nach ihrem Konzept für einen verbilligten ÖPNV für Jugendliche rund um den See wollten sie als nächstes eine konkrete Veranstaltung fürs junge Publikum aufs Gleis setzen. Zierer hatte einen Abend mit jungen, lokalen Bands im Sinn, Aust ein Streetfood Festival mit qualitativ hochwertigem Essen auf die Hand, wie es derzeit so angesagt ist. Bei einem ihrer regelmäßigen Treffen fusionierten sie ihre Ideen zu einer.

So werden am Freitag und Samstag, 31. Mai und 1. Juni 2019, an der Seepromenade in Seeglas 14 verschiedene Streetfood-Anbieter ihre Stände aufbauen. Sie kredenzen dort Feines von Burgern bis zu Vegetarischem, von Hot Dogs bis Crêpes, von schwäbischen bis zu asiatischen Spezialitäten oder Cocktails. Dazu gibt es Tegernseer Bier im Biergarten, den die Herzogliche Brauerei rund um den Pavillon aufbaut.

Diese Bands aus dem Tal stehen beim Streetfood Festival auf der Bühne

Dort spielen am Freitag von 19 bis 21 Uhr die Rottacher Band HoamatBeat, die vor wenigen Monaten ihr erstes Album vorgelegt haben. Am Samstag heizen im Double-Feature zunächst Down & Out alias Dominik Oberwallner aus Tegernsee und Moritz Häußinger aus Bad Wiessee ein (16 bis 18 Uhr) - die beiden schafften es sogar schon in die Knockout-Runde bei „The Voice“.

+ Die Band Down & Out heizt am Samstag ein. © Archiv Andreas Leder Danach kommt die ziemlich frische Formation Fuzzi Mamba (19 bis 21 Uhr) mit Tuba, Schlagzeug und Gitarre und keinem Geringeren als „Oimara“ Beni Hafner aus Rottach-Egern als Frontmann. Die jungen Musiker sind begeistert, von den jungen Jugendreferenten aus deren Bekanntenkreis akquiriert worden zu sein und daheim vor ihren Fans und für ihre Freunde spielen zu können.

Die Jugendreferenten ihrerseits sind glücklich, dass sie den Jugendlichen im Tegernseer Tal damit etwas bieten können. „Das ist grundsätzlich unsere Zielsetzung“, sagt Zierer, „und das Streetfood-Festival ist der Anfang.“

Wenn die Premiere gut laufe, könne man über weitere Aktionen nachdenken. „Wir hätten gerne, dass die Jugend im Tal bleiben kann und nicht immer zum Feiern nach Rosenheim, Tölz oder München fahren muss“, sagt Zierer mit Blick auf die 3800 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 27 Jahren, die im Tal leben. Zumal es ja derzeit eine lebendige Bandszene gibt.

Dafür, dass diese jetzt bei einem eigenen Festival aufspielen kann, danken die Jugendreferentinnen den Sponsoren, der Kreissparkasse Tegernsee-Miesbach, der Raiffeisenbank Oberland, der Firma Stang und den fünf Talgemeinden. Bad Wiessee, das keinen eigenen Jugendreferenten hat, ist auch dabei. Ihr besonderer Dank geht an die Gemeinde Gmund, die das erste Festival beherbergt und auch die Organisation mit den Streetfood-Anbietern übernommen hat.

Hier gibt‘s die Tickets für das Streetfood Festival Gmund

Tickets in Form von Eintrittsbändern (auf Wunsch der Jugendlichen aus recyceltem Plastik) gibt es nur vor Ort an der Abendkasse. Am Freitag mit HoamatBeat kostet der Eintritt sieben Euro, am Samstag mit Down & Out und Fuzzi Mamba zehn Euro. Das Kombiticket für beide Tage gibt es für 14 Euro.

