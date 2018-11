Gericht entscheidet: Wer hat den echten Tegernseer Hof? Verhandlung offenbart Überraschendes

Wer kriegt Recht und darf den Namen „Tegernseer Hof“ tragen? Die Stadt Tegernsee oder der Eigentümer des ehemaligen Feichtner Hofs? Nun kam es zum Showdown vor Gericht - mit einer Überraschung.

Tegernsee/München – Wer macht das Rennen? Die Stadt Tegernsee, die ein Haus mit diesem Namen in der Rosenstraße hat, in dem das „Ristorante Trastevere“ ansässig ist? Oder Kristian Nicol Worbs, der sich den Namen für seinen inzwischen umgebauten, früheren Feichtner Hof in Finsterwald bereits hat schützen lassen? Vor dem Münchner Landgericht fand vergangene Woche die Verhandlung statt.

Hans Staudacher, der als Geschäftsleiter der Stadt mit einer Anwältin und deren Kollegen vor Gericht erschienen war, will sich wegen des laufenden Verfahrens nicht näher äußern. Er räumt aber ein, dass die Rechtsposition der Stadt nicht zu 100 Prozent sicher sei.

Streit um Rechte an Tegernseer Hof: Rechtssituation der Stadt Tegernsee unsicher

„Der Stadtrat hat den Auftrag gegeben, dass die Marke verteidigt wird“, so Staudacher, „jetzt werden wir sehen, was herauskommt.“ In jedem Fall seien die Prozesskosten durch eine Rechtsschutzversicherung gedeckt. Die Höhe des Streitwerts – die Rede ist von offenbar 150.000 Euro – werde der Richter noch festlegen.

Plötzlich zwei Tegernseer Höfe am Tegernsee: Die Vorgeschichte

Eigentümer von neuem „Tegernseer Hof“: „Es war nie meine Intention, Unruhe zu stiften“

Für Worbs ist der Streit äußerst unangenehm. „Es war nie meine Intention, Unruhe zu stiften“, betont der Geschäftsführer der Aureus Immobilien und Anlagen GmbH. Er habe vor Gericht damit argumentiert, dass der ehemalige Feichtner Hof ein Klosterlehen aus dem Jahr 1543 sei und damit älter, als das Haus in der Rosenstraße. Außerdem gehe es in seinem Fall um ein Anwesen, das unter dem Namen Tegernseer Tal tatsächlich so betrieben und beworben werde, beim Haus in der Rosenstraße sei das nicht der Fall, „das kennen doch alle nur unter Trastevere“, so Worbs. Überhaupt wäre es ihm lieber gewesen, wenn die Sache außergerichtlich hätte geklärt werden können. Aber dazu seien die Stadträte nicht bereit gewesen. Im Gegenteil: Einige hätten sich zudem „vorschnell und unüberlegt“ geäußert.

Gibt noch einen Tegernseer Hof - in der Wachau

Worbs erklärt, er habe vor der Umbenennung des Feichtner Hofs gründlich recherchiert. Man sei lediglich auf das Weingut Tegernseer Hof in der Wachau gestoßen und habe auch Kontakt mit denen aufgenommen. „Wir haben uns ins Auto gesetzt uns sind hingefahren“, berichtet Worbs. „Die hatten nichts gegen die Namensgebung. Inzwischen vertreiben wir auch deren Weine im Restaurant.“ Auf die Frage, ob sich der Name Tegernseer Hof schon eingebürgert habe, sagt Worbs: „Das dauert seine Zeit. Viele sagen ja immer noch ‚Litschi‘, wie das Wirtshaus früher einmal hieß. Für viele ist es nach wie vor der Feichtner Hof.“ Neue Gäste würden sich den Namen aber gut einprägen. Im Übrigen habe er nichts dagegen, wenn es künftig zwei Tegernseer Höfe gebe.

Nun wird also der Richter entscheiden. Am 3. Januar soll das Urteil gesprochen werden. Die Stadt geht inzwischen auf Nummer sicher. Sie lässt sich weitere Namen sichern. Etwa den Titel „Bergfilm Tegernsee“ und „Bergfilmfestival Tegernsee“.

