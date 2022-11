Wellness am Tegernsee

In der Monte Mare Seesauna finden Sie Ruhe und Entspannung. © Der Tegernsee, Dietmar Denger

Saunieren, sich massieren lassen oder sich nach Beauty-Behandlungen noch schöner fühlen: Ein Wellnessurlaub ist nicht nur im Herbst und im Winter eine gute Idee.

Sie sind reif für eine Auszeit? Ein Wellnessurlaub lässt zur Ruhe kommen und schenkt neue Energie. Auch für die Gesundheit eine wahre Wohltat, denn Stress wird mit der Entstehung einiger gesundheitlicher Probleme in Verbindung gebraucht – allen voran Bluthochdruck, der Schlaganfall bis Herzinfarkt zur Folge haben kann. Wer sich immer wieder Ruheoasen im Alltag gönnt, beugt vor. Ein Wellnesstrip hat einen noch stärkeren Effekt, denn ein Tapetenwechsel reißt einen ganz und gar aus dem oft hektischen Alltag.

Am Tegernsee finden Sie Entspannung bei erfahrenen Wellness-Anbietern. Die Natur unterstützt die beruhigenden Effekte der Wellnessanwendungen noch. Lassen Sie sich im Tegernseer Tal davon überzeugen, wenn Sie während eines Spaziergangs am See den Blick über die sanften Wellen schweifen lassen oder während eines Waldspaziergangs die würzige Waldluft tief einatmen.

Besondere Wellnessangebote am Tegernsee: monte mare Seesauna und Laddy´s Thai Spa

Am Tegernsee finden Freunde der Wellness-Anwendungen viele verschiedene Angebote, zum Beispiel folgende:

monte mare Seesauna

Die monte mare Seesauna am Tegernsee besteht aus den Bereichen Seesauna, Wellness und Strandbad. Direkter Zugang zum See macht die Wohlfühloase für Freunde der Sauna zu etwas ganz Besonderem. Sie lieben die finnische Sauna? Oder bevorzugen Sie eher niedrigere Temperaturen um die 60 Grad Celsius? Die monte mare Saunalandschaft erstreckt sich über einen Innen- und Außenbereich mit verschiedenen Saunatypen: Sinnes-, Schilf- und Wassersauna sowie ein Dampfbad mit Blick auf den Tegernsee.

Kontakt

monte mare Seesauna Tegernsee

Hauptstr. 63

83684 Tegernsee

Tel: +49 (8022) 187477-0

Web: www.monte-mare.de/tegernsee/

Laddy´s Thai Spa

Thai-Massagen beleben den Körper, machen beweglicher und lösen tief sitzende Verspannungen. Laddawan Hitzbleck ist Dozentin der traditionellen Thai-Massage und betreibt seit 2012 das Laddy´s Thai SPA. Die Thai-Massagen-Expertin ist in Bangkok geboren und arbeitet seit 1995 in Deutschland, unter anderem in mehreren 5-Sterne-Hotels. Ihre Ausbildung zum Wellness-Trainer und Wellness-Berater mit IHK-Abschluss absolvierte sie in Berlin. Traditionelle Thai-Massage, Thai-Fußreflexzonen Massage, Thai-Stempel Massage, klassische Öl-Massage oder die Hot Stone Behandlung: Profitieren Sie von Laddawan Hitzblecks Wissen und fördern Sie so Ihre Gesundheit.

Kontakt

Laddy´s Thai Spa

Frau Laddawan Hitzbleck

Münchner Str. 2

83684 Tegernsee

Tel: 08022 / 85 83 270

Mobil: 0179 / 23 37 175

Mail: laddy@laddys-thai-spa.de

Web: www.laddys-thai-spa.de