Yoga am Tegernsee

Teilen

Yoga im morgendlichen Sonnenschein direkt am Tegernsee: So sieht Erholung aus. © Der Tegernsee

Yoga ist mehr als ein Sport. Die einfachen bis fordernden Übungen sollen Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen. Die Umgebung am Tegernsee ist dafür prädestiniert.

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation Erfahren Sie hier, was vor der Planung Ihres nächsten Aufenthalts am Tegernsee zu berücksichtigen ist.

Stress kann Krankheiten begünstigen. Vor allem Menschen mit hektischem Alltag sollten daher darauf achten, ausreichend viele Erholungspausen einzulegen. Yoga hilft dabei, Körper und Geist zur Ruhe zu bringen und neue Energie und Gelassenheit für die nächsten Herausforderungen zu tanken. Dieser Effekt wird durch die Schönheit der Natur im Tegernseer Tal noch unterstützt.

Sie möchten Ihrem Körper während des Urlaubs am Tegernsee etwas Gutes tun? Ausgebildete Yoga-Lehrer und -Lehrerinnen leiten Sie an – egal ob Sie die Yoga-Lehre erst für sich entdeckt haben oder bereits zu den Profis zählen. Im Sailingcenter in Bad Wiessee gibt es sogar die Möglichkeit, Yoga auf dem Stand-Up-Paddling-Bord zu praktizieren. Auch Anfänger sind herzlich willkommen, den Sonnengruß und andere Yoga-Übungen auf dem SUP auszuprobieren. Spaß ist vorprogrammiert, wenn das am Anfang den ein oder anderen vom Bord befördert.

Mehr über die vielfältigen Yoga-Angebote am Tegernsee, erfahren Sie hier.