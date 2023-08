10 Gründe, im Herbst an den Tegernsee zu fahren

Herbst im Tegernseer Tal © Isabelle Munstermann

Klänge, die verzaubern. Quellen, die heilen. Wälder, die die Sinne schärfen oder Kräuter mit rätselhafter Wirkung. Der Tegernsee bietet mehr als Bilderbuchkulisse und Bergromantik.

Es gibt gefühlt hundert Gründe, sich sofort und unsterblich in das Tegernseer Tal zu verlieben. Natürlich sind es die Berge und das Wasser, die in dieser Kombination etwas ganz Besonderes sind. Doch fragt man die Einheimischen, bekommt man noch ganz andere Ideen und Tipps für den Herbsturlaub.

Die schönsten Gründe, diesen Herbst dem Tegernsee einen Besuch abzustatten, verraten wir Ihnen hier.

1. Höhenrausch am Fockenstein und gemütliche Einkehr auf der Aueralm

Wandern im goldenen Herbst auf den Fockenstein © Der Tegernsee/Hansi Heckmair

Der Fockenstein mit seinem felsigen Gipfel hoch über dem tiefblauen Tegernsee zählt zu den beliebtesten Wandergipfeln in den Bayerischen Voralpen überhaupt. Der Aufstieg durch wildromantische Wälder und Almlandschaften wird auf der Aueralm in 1.299 m Höhe mit herzhaften Schmankerln und einem unschlagbaren Panoramablick belohnt.

2. Ein Bad in der Jod-Schwefel-Quelle

Jod-Schwefelbad in Bad Wiessee © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Was für ein Glück, dass der Holländer Adrian Stoop 1909 statt Öl Deutschlands stärkste Jod-Schwefelquelle in Bad Wiessee fand! Die immunstärkende Wirkung des weichen, zellverjüngenden Wassers wurde sogar von der Medizinischen Paracelsus Privatuniversität Salzburg in einer Studie belegt.

3. Musikalisches Feuerwerk: „Udo Jürgens. Unvergessen.“

„Griechischer Wein“ oder „Aber bitte mit Sahne“: Udo Jürgens ist und bleibt im Ohr. Ganz im Stil seines Idols lässt Pianist und Sänger Alex Parker auf sympathische Art und Weise das legendäre „Udo Jürgens-Gefühl“ wieder aufleben.

4. Höhenflug am Wallberg

Blick vom Wallberg © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Das vielleicht schönste Gipfelkreuz Bayerns ragt 1.772 Meter hoch aus dem Gipfelmeer des Mangfallgebirges. Vom südlichen Ufer des Tegernsees aus überblickt der Wallberg majestätisch die Region. Oben angekommen bietet sich ein atemberaubender Panoramablick: Auf der einen Seite erstreckt sich das Tegernseer Tal mit dem glitzernden See, auf der anderen Seite flankieren ihn die Tegernseer Hausberge.

5. Die geheime Kraft der Kräuter entdecken

Welche Kräuter wachsen denn da? Die Bergwiesen sind voll von nützlichen Heilpflanzen © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Ulla Menke und Theresia Dennhöfer haben es noch, dieses uralte Kräuterwissen, das seit Generationen weitergegeben wird. Auf einer Kräuterwanderung nehmen sie Gäste mit und teilen ihre wertvollen Kenntnisse. Tauchen Sie ein in die Welt der Wildkräuter und lernen Sie heimische, essbare Wildkräuter erkennen und zubereiten.

6. Filmische Meisterwerke am Bergfilmfestival

Das Herbst-Highlight am Tegernsee vom 18. bis 22. Oktober. Zum 20. Jubiläum des „Internationalen Bergfilm Festivals in Tegernsee“, entführen Sie rund 100 ausgewählte Filme in die Welt der Tiere, Natur, Sport und Bergabenteuer.

7. Klangzauber im Barocksaal

Klosterkirche Tegernsee mit Barocksaal © Der Tegernsee/Christoph Schempershofe

Die Akustik ist beeindruckend, die Räume ebenfalls: Wenn ab dem 16. September die „Tegernseer Woche“ mit musikalischen Leckerbissen von Klassik bis traditioneller Volksmusik lockt, hallen die Melodien von den Mauern des geschichtsträchtigen Barocksaals des ehemaligen Klosterschlosses wider. Klänge die verzaubern.

8. Begegnung mit majestätischen Steinadlern

Ein Blick wie ein Steinadler über die Kreuther Gipfel © Der Tegernsee/Julian Rohn

Das Tegernseer Tal und die Blauberge bis zum Achenpass sind das Revier von drei Steinadlerpaaren. Ihr Jagdrevier ist riesig, doch mit etwas Glück lässt sich das „Wallberg-Paar“ sehr gut auf einer 5- bis 6-stündigen geführten Wanderung von Rottach aus beobachten.

9. Sinnliche Entspannung in der Sauna mit Seeblick

Raus aus dem Alltag, rein in eine der schönsten Saunalandschaften Süddeutschlands. Gerade, wenn die ersten Herbstnebel aufziehen ist die monte mare Seesauna mit Seezugang unschlagbar: wohlige Wärme, Kräuterduft und Ruhe, dazu der Blick über den stillen See ...

10. Reise zu sich selbst in den Tegernseer Wäldern

Waldbaden, der Trend aus Japan © Der Tegernsee/Hansi Heckmair

In Japan weiß man schon lange um die wohltuende Wirkung des „Shirin Yoku“ – des Waldbadens. Wer achtsam in die tiefgrüne, moosduftende Ruhe der Tegernseer Wälder eintaucht, wird sie spüren. Begleitet von einer zertifizierten Kursleiterin helfen Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen dabei, mit der Kraft des Waldes neue Energie zu schöpfen.

