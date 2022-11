Winterwandern, Naturrodeln und Entspannen im Jod-Schwefelbad: Erleben Sie das Tegernseer Tal in der kühlen Jahreszeit

Im Winter entfaltet der Tegernsee wieder einen neuen Charme und lockt Ruhesuchende wie Sportbegeisterte. © Der Tegernsee, Peter Prestel

An kühlen Tagen im warmen Whirlpool den Akku wieder aufladen oder sich die Herbstsonne bei einer Wandertour auf die Nase scheinen lassen: Auch in der goldenen und dunklen Jahreszeit lockt das Tegernseer Tal.

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation Aktuell ist die Öffnung von Hotel- und Gaststättengewerbe an den Inzidenzwert des jeweiligen Landkreises gekoppelt. Erfahren Sie hier, was vor der Planung Ihres nächsten Aufenthalts am Tegernsee zu berücksichtigen ist.

Deutschland neu entdecken: So mancher staunt nicht schlecht über die unzähligen traumhaften Feriengebiete, die die Heimat zu bieten hat. Ob idyllische Wälder einen Katzensprung entfernt oder eine atemberaubende Bergkulisse, die in wenigen Stunden mit Auto oder Bahn erreichbar ist: Viele Menschen entdecken derzeit ihr Heimatland neu.

Das Tegernseer Tal in Bayern ist nicht nur eines der schönsten Urlaubsdomizile Deutschlands, sondern auch eines der vielfältigsten. Radfahren und Stand Up Paddling am Tegernsee im Sommer, Wandertouren, Rodeln und Nordic Walking im Herbst und gemütliche Wellness-Urlaube sowie schweißtreibende Schneeschuhwanderungen im Winter: Das Tegernseer Tal ist das ganze Jahr über ein ideales Reise- und Ausflugsziel.

Herbst und Winter im Tegerseer Tal: Bei Schmuddelwetter ins Jod-Schwefelbad flüchten

Sie lieben es, bei kühlen Temperaturen in der Therme zu entspannen? Das Jod-Schwefelbad in Bad Wiessee am Tegernsee lässt Sie nicht nur alle Alltagssorgen vergessen: Auch Ihre Haut und Ihr Immunsystem profitieren - sogar verjüngende Wirkung sollen Jod-Schwefelbäder entfalten. Eine Verjüngung der Zellen sei zu beobachten, wie aus der „Jungbrunnen-BERG-Studie“ der PMU Salzburg hervorgeht. Gleichzeitig regt ein Jod-Schwefelbad die Durchblutung an und entsäuert den Körper.

Deutschlands stärkste Jod-Schwefelquelle ist in Bad Wiessee zu Hause. © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Verbinden lässt sich ein Besuch im Jod-Schwefelbad in Bad Wiessee ideal mit einem Wellness-Urlaub in einem der vielen Wellnesshotels rund um den Tegernsee. Hier lässt sich bei exotischen Massagen und mehrgängigen Menüs wunderbar die Seele baumeln. Doch was, wenn sich der Herbst und der Winter von der schönsten, sonnigsten Seite zeigt? Dann sollten Sie folgende Highlights im Tegernseer Tal nicht verpassen.

Rodeln am Wallberg © Der Tegernsee, Dietmar Denger

Im Winter ab auf eine der längsten Naturrodelbahnen Deutschlands

Schlittenfahren, auch Rodeln genannt, begeistert nicht nur Kinder: Auf den vielen Rodelpisten am Tegernsee stürzen sich auch Erwachsene ins Vergnügen - auch die ohne Kinder. Und das aus gutem Grund: Die 6,5 Kilometer lange Naturrodelbahn am Wallberg bei Rottach-Egern versetzt zurück in die Kindheit und weckt schöne Erinnerungen aus alten Tagen. Eine halbe Stunde dauert die Abfahrt auf der Rodelstrecke, wer keinen eigenen Schlitten hat, kann sich bequem an der Talstation der Wallbergbahn einen ausleihen. Aber Achtung: Die Bahn am Wallberg ist auch sehr anspruchsvoll: Körperliche Fitness, die richtige Ausrüstung und Vorsicht sind zu jeder Zeit geboten.

Wandern am Tegernsee © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Winteridyll Tegernseer Tal: Winterwandern von Hütte zu Hütte

Wenn der Schnee in der Wintersaison von Januar bis oft Mitte April wieder leise rieselt und die Tannen und Hänge wie mit Zuckerwatte belegt wirken, dann wird es Zeit für ausgiebige Schneeschuhwanderungen, Winterwanderungen oder Skifahren am Tegernsee. Zudem laden unzählige gut gespurte Loipen dazu ein, den Wintertag draußen mit Langlaufen zu verbringen. Sie können nicht genug vom Wintersport bekommen? Dann kommen Sie an den Tegernsee und probieren Sie was Neues aus - zum Beispiel Eisstockschießen oder eine Skitour. Wer Glück hat, erlebt zudem ein Naturschauspiel, das sich im Schnitt nur alle sieben Jahre bietet: Einen komplett zugefrorenen Tegernsee, auf dem die Sonnenstrahlen auf dem Eis zu tanzen scheinen.

Tourenskigeher am Tegernsee © Der Tegernsee, Julian Ronn