Heimatabend für Jedermann bis internationales Musikfest: Erleben Sie Kultur im Tegernseer Tal

Rosstag, Heimatabend, literarischer Spaziergang: Lernen Sie das echte Tegernseer Tal während Ihres Urlaubs in Bayern kennen! © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Lassen Sie sich von einzigartigen Brauchtumsveranstaltungen im Tegernseer Tal aus dem Alltag reißen – während einer Heimatführung oder eines lauschigen Volksmusik-Abends.

Sie verbinden mit der Gegend rund um den Tegernsee ausgiebige Wandertouren, lange Tage am See und leckere Schmankerl in urigen Wirtschaften? Atemberaubende Bergpanoramen, der Tegernsee selbst und viele kulinarische Highlights sind auf den ersten Blick der Grund für die Anziehungskraft, die vom Tegernseer Tal ausgeht. Doch viele verlieben sich auch erst auf den zweiten Blick – wie es auch im echten Leben oft der Fall ist. Ausschlaggebend ist, was hinter der Fassade steckt – wie liebevoll gepflegte Traditionen und über Generationen hinweg überlieferte Bräuche im Tegernseer Tal.

Kultur und Brauchtum werden dort seit jeher gepflegt. Dies zeigt sich etwa durch eine Reihe von einmaligen Kulturveranstaltungen wie dem Internationalen Bergfilm Festival oder der Tegernseer Kunstausstellung, die bereits seit 70 Jahren einmal jährlich die Werke von Malern, Fotografen und Bildhauern zeigt. Sie möchten noch weiter eintauchen in das traditionelle Leben am Tegernsee? Auch einzigartige Brauchtumsveranstaltungen wie die älteste Leonhardifahrt Bayerns ziehen jedes Jahr Familien und kulturinteressierte Gäste an. Checken Sie ein in einem der vielen liebevoll geführten Hotels am Tegernsee und machen Sie sich einen einmaligen Urlaub in Deutschland!

Alle kulturellen Highlights im Tegernseer Tal

Historische Gebäude, Museumsbesuche und Heimatführungen wie etwa Steinadler-Wanderungen: Flechten Sie Kunst und Kultur gekonnt in Ihren Familien- oder Aktivurlaub im Tegernseer Tal ein. Folgende Angebote wollen von Ihnen entdeckt werden!

Die Leonhardifahrt ist ein fester Bestandteil der Tegernseer Tradition, den sich Urlauber nicht entgehen lassen sollten. © Der Tegernsee, Christoph Schempershofe

Bayerische Tradition live und in Farbe am Tegernsee: Genießen Sie Ihren Urlaub in Deutschland

Ob großer Feiertag oder gemütlicher Heimatabend bei Volksmusik in einer der urigen Gastwirtschaften: Lassen Sie Brauchtum und Tradition während Ihres Besuchs im Tegernseer Tal auf sich wirken! Auf keinen Fall verpassen sollten Sie die Leonhardifahrt zu Ehren des Heiligen Leonhard. Seit über 500 Jahren ziehen dabei jedes Jahr am 6. November prächtig geschmückte Pferdegespanne und verzierte Truhenwägen dreimal zur Segnung durch das oberbayerische Kreuth – begleitet von Trachtenvereinen in deren Festtagsgewand, Schützenkompanien und Musikkapellen.

Auch musikalisch gibt es so einige Veranstaltungen, die man sich während eines Urlaubs im Tegernseer Tal nicht entgehen lassen sollte. Dazu zählt definitiv der gemütliche Heimatabend mit Musik und Gesang. Während Sie leckere bayerische Klassiker wie Schweinebraten schlemmen, mit frisch gezapftem Bier anstoßen und den Musikanten lauschen, rückt der stressige Alltag in weite Ferne.

Genießen Sie Ihren Urlaub in Bayern und tauchen Sie ein in die süddeutsche Geschichte, zum Beispiel im Kutschenmuseum am Tegernsee. © Der Tegernsee, Thomas Müller

Reisen Sie in die Vergangenheit und erleben Sie die Geschichte des Tegernseer Tals

Nicht nur für Kunstinteressierte lohnt sich der Besuch der vier Museen am Tegernsee, die Schätze aus der Region ausstellen. Auch für Kinder ist so einiges mit dabei: Bringen Sie Ihrem Nachwuchs süddeutsche Kultur ganz bildhaft und anschaulich näher, etwa im Museum im Gsotthaber Hof, das Schlitten und Kutschen aus längst vergangenen Tagen ausstellt. Oder aber sie lassen sich im Heimatmuseum Gmund in die Welt der Tegernseer Jagdkultur entführen und erfahren mehr über das Zusammenspiel von Mensch und Natur, das die Menschen im Tal seit jeher geprägt hat.

Der Tegernsee zeigt sich bei literarischen Spaziergängen von seiner kulturellen Seite: Der Sagenspaziergang, der am Tegernseer Kloster vorbeiführt, entführt Sie ins Land der Legenden. © Der Tegernsee, Dietmar Denger

Kunst rund um den Tegernsee: Tauchen Sie ein in die Welt der Literatur und Musik

Bei der Gründung des Tegernseer Klosters um 746 war die Gegend rund um den Tegernsee noch ein Magnet für Geistliche, die von nah und fern angereist sind. Später kamen die Wittelsbacher ins Tal und mit ihnen zahlreiche Künstler, Literaten und auch die ersten Sommerfrischler – die Geburtsstunde des Tourismus am Tegernsee.

Seinen Zauber entfaltet das Tal in kultureller Hinsicht auf extrem vielseitige Art und Weise. Folgende Highlights erwarten Sie:

Die Tegernseer Heimatführer zeigen Ihnen die versteckten und offensichtlichen Schönheiten Ihrer Heimat, wie etwa die Klosterkirche Tegernsee im Rahmen einer Kirchenführung. © Der Tegernsee, Christoph Schempershofe

Urlaub in Deutschland: Mit Heimatführern das Tegernseer Tal hautnah erleben

Sie möchten Kunst und Kultur nicht auf eigene Faust entdecken? Dann lassen Sie sich von charmanten und fachkundigen Tegernseer Heimatführern die schönsten Seiten der Urlaubsregion näher bringen. Die zertifizierten Experten bieten viele lehrreiche Erkundungstouren im kulturellen Bereich – von Stadt- und Kirchenführung bis hin zur Bayerischen Schnitzeljagd.

