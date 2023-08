Tradition und Brauchtum zum Anfassen

Bayerische Lebensart am Tegernsee: Kultur & Brauchtum

Teilen

Pferde spielen im Tegernseer Brauchtum eine wichtige Rolle, wie hier beim großen Rosstag. © Der Tegernsee/Hansi Heckmair

Entdecken Sie Bayerns Herz am Tegernsee. Wo Traditionen gelebt werden und Brauchtum lebendig ist. Die schönsten Veranstaltungen und Tipps für bayerische Lebensfreude hautnah.

Es gibt diesen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Klischee und wahrer, gelebter Tradition. Beides wirkt geradezu wie aus dem Bilderbuch, ein bisschen wie ein Stück heile Welt. Hier im Tegernseer Tal werden Sie spüren: Das ist echt. Wer hier Tracht trägt, macht das aus Tradition und Überzeugung. Wer auf einer der vielen Musikveranstaltungen zu Zither und Ziehharmonika greift, liebt den Klang der Volksmusik. Eingebettet zwischen hoch aufragenden Gipfeln und dem glitzernden See finden Gäste ein reiches kulturelles Erbe, das unvergesslichen Einblick in die herzliche Seele Bayerns gibt.

Alle kulturellen Highlights im Herbst

Ein Fest für die Sinne & wunderschöne Geschenkideen: bayerische Handwerkskunst

Martin Wiesner fertigt in traditioneller Handarbeit Trachtenhüte. © Der Tegernsee/Julian Rohn

Die Hutmacherei am Tegernsee ist nicht nur ein Handwerk, sondern auch ein lebendiges Zeugnis der Kultur und Tradition der Region. In den Hutmachereien von Gottfried Schätz und Martin Wiesner entstehen stilvolle Accessoires als Botschafter einer lebendigen Handwerkstradition.

Die Hutmacherei am Tegernsee erinnert daran, wie Handwerkskunst und Kreativität Generationen überdauern können. Die Hüte, die hier entstehen, sind mehr als nur Mode – sie sind Ausdruck eines Erbes, das mit Hingabe und Stolz bewahrt wird.

Zu den Hutmachern am Tegernsee

In der Trachtenschneiderei ist alles Handarbeit. © Der Tegernsee/Julian Rohn

Weit über den „Weißwursthorizont“ hinaus bekannt sind die „Tegernseer Dirndl“. Kein Wunder, werden die traditionellen Trachten hier noch teilweise in aufwändiger Handarbeit gefertigt, viele Stoffe noch selbst entworfen, gewebt und mit feinster Handstickerei verziert. Ganz gleich, ob schlank oder mollig, groß oder klein – Schneiderinnen in den Tegernseer Manufakturen wie Andrea Sanktjohanser wissen, wie jede Frau im Dirndl eine gute Figur macht.

Mehr über Tegernseer Trachten

Der Kulturherbst 2023 am Tegernsee Ab 15. September im Vorverkauf: Bergfilm-Festival

Das Herbst-Highlight am Tegernsee vom 18. bis 22. Oktober. Zum 20. Jubiläum des „Internationalen Bergfilm Festivals in Tegernsee“, entführen Sie rund 100 ausgewählte Filme in die Welt der Tiere, Natur, Sport und Bergabenteuer. Jetzt Tickets sichern 21. September „Udo Jürgens... Unvergessen !“ – Performed by Alex Parker „Griechischer Wein“ oder „Aber bitte mit Sahne“: Udo Jürgens ist und bleibt im Ohr. Ganz im Stil seines Idols lässt Pianist und Sänger Alex Parker auf sympathische Art und Weise das legendäre „Udo Jürgens-Gefühl“ wieder aufleben. Jetzt Tickets sichern

Tradition und Brauchtum zum Anfassen

Almabtrieb in Kreuth © Der Tegernse/Ines Wagner

Die bayerische Kultur lebt im Tegernseer Tal, wie in nur noch wenigen anderen oberbayerischen Regionen. Gerade der Herbst, wenn das Vieh beim prächtigen Almabtrieb von den Almen ins Tal kehrt, ist wieder Zeit für Feste, Veranstaltungen und Umzüge. Beispielsweise die Leonhardifahrt Kreuth, die älteste Leonhardifahrt Bayerns.

Ab dem 16. September lockt die beliebte „Tegernseer Woche“ mit originellen Einzelveranstaltungen. Die Festwoche ist im jährlichen Veranstaltungskalender einer der kulturellen Höhepunkte der Region. Freuen Sie sich auch 2023 wieder auf musikalische Schmankerl wie traditionelle Volksmusik und Klassikkonzerte. Verschiedene Aufführungen, hochkarätige Lesungen und Ausstellungen oder Führungen lassen das Tegernseer Kulturerbe von einem Zeitraum von mehr als 1250 Jahren wieder aufleben.

Zur Tegernseer Woche 2023

Das Olaf Gulbransson Museum: ein Blick in die Welt des Meisters

Olaf Gulbransson Museum © Der Tegernsee/Thomas Plettenberg

„Gott hat uns die Zeit gegeben – von Eile hat er nichts gesagt.“ Mit Weisheiten wie diesen und seinen Karikaturen für die legendäre Münchner Satire-Zeitung Simplicissimus erlangte der Norweger Olaf Gulbransson internationale Bekanntheit. In den 1920er Jahren entdeckte der Künstler den Tegernsee für sich und schuf hier bedeutende Werke, die zu den Sternstunden der europäischen Zeichenkunst gehören. Das Olaf Gulbransson Museum gilt seit 1966 als Hommage an diesen talentierten Künstler.

Vom 09.07.23 bis 21.01.24 zeigt das Olaf Gulbransson Museum die Cross-Collection „Der andere Blick. Hodler, Dix, Kiefer, Cahn und weitere. Die Sammlung Anna & Michael Haas“

Mehr Informationen

Kunst rund um den Tegernsee: Tauchen Sie ein in die Welt der Literatur und Musik

Wie früher, die Ruderfähre © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Bei der Gründung des Tegernseer Klosters um 746 war die Gegend rund um den Tegernsee noch ein Magnet für Geistliche, die von nah und fern angereist sind. Später kamen die Wittelsbacher ins Tal und mit ihnen zahlreiche Künstler, Literaten und auch die ersten Sommerfrischler – die Geburtsstunde des Tourismus am Tegernsee.

Hier erfahren Sie mehr über die Tegernseer Heimatführungen