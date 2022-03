Nachhaltiger Tourismus am Tegernsee: So schützt die Urlaubsregion heimische Tiere, Pflanzen und einen der saubersten Seen Europas

Gute Luftqualität, artenreiche Blumenwiesen, hinreißende Bergpanoramen, traditionelle Almwirtschaft: Die Region rund um den Tegernsee ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland. © Stefanie Pfeiler/Der Tegernsee

Atemberaubendes Bergpanorama und malerische Ortschaften charakterisieren das Tegernseer Tal. Um das Idyll zu bewahren, steht die Urlaubsregion für nachhaltigen Tourismus ein.

Der Mensch trägt Verantwortung – nicht nur für sich selbst und seine Mitmenschen, sondern auch für seine Umwelt. Dessen sind sich die Gemeinden rund um den Tegernsee sehr wohl bewusst. Um die einmalige Landschaft um einen der saubersten Seen Europas zu schützen, liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit. Dabei profitiert nicht nur die große Vielfalt an heimischen Pflanzen- und Tierarten, sondern auch die vielen Naturschutzgebiete, die auf diese Weise sowohl für Einheimische als auch Touristen erhalten bleiben.

Erfahren Sie mehr über Nachhaltigkeit im Tegernseer Tal

Logo „Gemeinsam nachhaltig am Tegernsee“ © Tegernseer Tal Tourismus

Dank des Nachhaltigkeits-Leitfadens in der Region, verschreiben sich immer mehr Betriebe der nachhaltigen Landwirtschaft. So zeichnet das Logo „Gemeinsam nachhaltig am Tegernsee“ nachhaltig wirtschaftende Betriebe aus – von der genossenschaftlichen Käseproduktion aus hochwertiger Heumilch von 21 Bauern, die für nachhaltige Kultur- und Landschaftspflege sorgen, über „Heimisches Superfood“, nachhaltige Angebote von Gastgeber- und Gastronomiebetrieben, ökologischer Papierherstellung bis hin zum wasserstoffangetriebenen Roller.

Als Öko-Modellregion herrscht im Landkreis ein hohes Verständnis für regionale und nachhaltige Produktion. Dank ortsansässigen Direkterzeugern und familiären Kleinbetrieben finden Sie rund um den Tegernsee zahlreiche heimische Produkte von bester Qualität – egal ob vom Töpfer, Schmied, Schneider bis hin zu den handwerklichen Betrieben oder den zahlreichen Bauern. Wer mit seinem Einkauf deren Fortbestand unterstützt, der fördert zugleich Brauchtum sowie Identität der Region.

Am Tegernsee finden sich auch zahlreiche Initiativen, die sich dem aktiven Erhalt der Natur verschrieben haben. Dazu zählen:

Informieren Sie sich über die nachhaltigen Betriebe am Tegernsee

Ein Idyll, das es zu bewahren gilt: Am Tegernsee setzen sich bereits 21 Landwirte für nachhaltige Kultur- und Landschaftspflege ein – Tendenz steigend. © Hansi Heckmair/Der Tegernsee

Lebensraum Tegernseer Tal: Gemeinden lassen Blühwiesen entstehen

Üppige Blühwiesen mit Wildblumen und Kräutern prägen das Tegernseer Tal und sind Lebensraum für gefährdete Arten wie Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten. Um diese zu schützen und somit das sensible Ökosystem am Tegernsee im Gleichgewicht zu halten, haben sich die Gemeinden Rottach-Egern, Bad Wiessee, Gmund, Kreuth und die Stadt Tegernsee dem Thema Artenvielfalt angenommen und lassen auf Grünflächen Wiesen mit insektenfreundlichen Pflanzen entstehen.

Damit das Tegernseer Tal eines der lebenswertesten Regionen Deutschlands bleibt, stehen im Rahmen der touristischen Nachhaltigkeits-Offensive noch weitere Aspekte im Mittelpunkt:

1. Wir kaufen regional.

2. Wir fördern die regionale Tradition und Kultur.

3. Wir achten auf einen schonenden Umgang mit den Ressourcen.

4. Wir erhalten die Natur und respektieren Schutzzonen und Schonzeiten.

5. Wir erhalten die Lebensqualität in der Region.

So können Sie die Nachhaltigkeits-Offensive des Tegernseer Tals unterstützen

Hierzu zählt auch, dass Urlaubsgäste rund um den Tegernsee kostenlos regionale Buslinien nutzen dürfen. Auch eine Fahrt pro Tag auf den Linienschiffen ist mit der Tegernsee Card für sie kostenfrei. Informationen und Beschilderungen im Tal sorgen zudem für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Tier. So sind Besucher angehalten, sich nur auf den ausgewiesenen Pfaden zu bewegen, um brütende Tiere oder Rehe in der Schonzeit nicht zu stören.

Tragen Sie aktiv zur nachhaltigen Mobilität am Tegernsee bei

Um die einmalige Flora und Fauna rund um den Tegernsee zu schützen, haben sich bereits viele Betriebe in der Urlaubsregion dem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen verschrieben. © Hansi Heckmair/Der Tegernsee

Was Sie tun können, um die Natur rund um den Tegernsee zu schützen

Oft sind es die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. So verhält es sich auch in Hinblick auf den nachhaltigen Umgang mit Flora und Fauna am Tegernsee. Folgende einfache Regeln helfen dabei, das Urlaubsidyll zu bewahren – für Einheimische und Gäste.

Unterstützen Sie nachhaltig wirtschaftende Betriebe am Tegernsee. Kaufen Sie regional.

Nutzen Sie ausschließlich ausgewiesene Wanderrouten und Radfahrwege und schneiden Sie keine neuen Pfade durch Wälder und Wiesen. Die Ausweisung der Wege hilft dabei, die Zerstörung von Vegetation zu vermeiden und den Wildtieren ihren Ruhebereich zu sichern.

Immer wieder führen Wanderwege durch Weideflächen. Hier gilt: Halten Sie sicheren Abstand zu den Weidetieren, verhalten Sie sich ruhig und erschrecken die Tiere nicht. Bleiben Sie auch hier immer auf den markierten Wegen.

Um das empfindliche Gleichgewicht der Natur nicht zu stören, darf keine Art von Müll in der Natur zurückgelassen werden. Auch durch das Mitnehmen von Müll Anderer leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Natur.

Das Tegernseer Tal lebt nicht nur von der Rücksichtnahme auf die Natur: Auch gegenseitiges Wohlwollen und Zuvorkommen macht den Urlaub im Tal so unvergleichlich schön. Deshalb gilt in den Bergen, wie auch sonst überall: Der Stärkere nimmt Rücksicht auf den Schwächeren, der Schnelle nimmt Rücksicht auf den Langsamen. So sollten etwa Radfahrer immer vorsichtig an die nächste Wegbiegung fahren, weil es sonst zu einer Kollision mit Wandergruppen kommen könnte.

Erfahren Sie mehr über nachhaltige Projekte am Tegernsee

