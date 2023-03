Schlemmen am Tegernsee: hier können Sie die regionale Küche genießen

Am Tegernsee lässt es sich herrlich schlemmen. Genießen Sie bewusst und regional in der traumhaften Ferienregion in Oberbayern. Die besten Tipps finden Sie hier.

Eine traumhafte Kulisse, ein überwältigender Panoramablick auf den See, malerische Städtchen und jede Menge Genuss – die Region Tegernsee hat einiges zu bieten und ist nicht umsonst ein beliebtes Reiseziel. Gäste aus nah und fern reisen an den Tegernsee, um die ganze Vielfalt zu genießen. Neben unzähligen Ausflugszielen lockt die Region mit abwechslungsreicher Kulinarik. Von regionalen, herzhaften Gerichten über traditionelle Speisen bis hin zur Gourmetküche – am Tegernsee bleiben keine Wünsche offen.

Dabei setzt der gekürte Genussort bewusst auf Regionalität, Nachhaltigkeit und eben Qualität. So ist es wenig verwunderlich, dass das Tegernseer Hell, der fangfrische Saibling direkt aus dem Tegernsee oder Käse aus heimischer Heumlich über die Region hinaus bekannt sind. Diese Vielfalt findet sich auch auf den Speisekarten rund um den See wieder. Mit über 200 Gastronomiebetrieben bietet die Region so ziemlich alles, was das kulinarische Herz begehrt.

Traditionelle Speisen locken Gäste aus nah und fern an den Tegernsee. Dazu gibt es die typische bayerische Geselligkeit. © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Die Region Tegernsee setzt bei ihrer Küche auf vier verschiedene Themenfelder. So erleben Gäste die ganze Vielfalt der Region und kommen in den Genuss unterschiedlicher kulinarischer Richtungen.

Erleben Sie Genuss in der Region Tegernsee

Traditionell genießen: Wer in Oberbayern Urlaub macht, kommt um deftige Gerichte nicht herum. Auch rund um den Tegernsee gibt es in den Wirtshäusern, Stuben und Biergärten regionale Schmankerl, ein kühles Helles und jede Menge bayerischer Gemütlichkeit. Hier finden Sie Wirtshäuser der traditionellen Küche.

Genießen Sie die kulinarische Küche bei einem traumhaften Blick auf den Tegernsee. © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Bewusst genießen: Die Gastronomen verwenden für ihre Speisen nur die besten Zutaten aus der Region – denn nicht nur das Auge isst mit, auch das Gewissen. Die Region Tegernsee setzt auf nachhaltige Zutaten, regionale Produkte und ökologischen Anbau. Immer fester Bestandteil: die traditionellen kulinarischen Werte. Genießen Sie nachhaltige Schmankerl aus der Region.

Handg‘macht genießen: Das Thema Nachhaltigkeit wird am Tegernsee gelebt. So arbeiten die Produzenten nur mit den besten Erzeugnissen, Zutaten und Rohstoffen. Diese heimische Erzeugnisse schmeckt der Gast bei jedem Biss. Der Tegernsee steht seit jeher für wahre Handarbeit mit Herz und Leidenschaft. Diese Gastronomen legen Wert auf heimische Erzeugnisse.

Erlesen genießen: Region Tegernsee – das bedeutet auch Spitzenküche. Mehrere Top-Gastronomen haben sich hier niedergelassen. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist 3-Sterne-Koch Christian Jürgens als Küchenchef in der „Überfahrt“ zu Hause. Auch 1-Sterne-Koch Thomas Kellermann verwöhnt die Gäste im „Gourmetrestaurant Dichter“ mit Köstlichkeiten. Und im Restaurant Haubentaucher von Alois Neuschmid funkelt seit Kurzem ein weiterer Michelin-Stern. Erleben Sie die Sterneküche am Tegernsee.

Erleben Sie Spitzenküche am Tegernsee und schlemmen Sie vom Besten aus der Region. © Der Tegernsee, Dietmar Denger

Wenn Sie mehr über die Region Tegernsee und deren Kulinarik erfahren möchten, die Tegernseer Heimatführer bieten abwechslungsreiche und interessante Gästeführungen mit kulinarischen Schmankerln an.