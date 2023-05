Warmfreibad Kreuth

So easy ist E-Mobilität heute – eSeeShare am Tegernsee

Ab Mai geht die neue umweltfreundliche eSeeShare-Autoflottte am Tegernsee an den Start. © Tegernsee Energiegesellschaft

Die Region Tegernsee macht es vor: So einfach und unkompliziert kann Carsharing sein. Ab 2. Mai gibt es mit „eSeeShare“ eine neue, umweltfreundliche und nachhaltige Möglichkeit, das Tegernseer Tal zu erkunden.

Buchen, einsteigen, losfahren. Und das ganz easy. So kurz und knapp lässt sich das Carsharing-Modell „eSeeShare“ beschreiben – ein Projekt der Tegernseer Energiegesellschaft mbH & Co. KG (TEG) in Kooperation mit der Tegernseer Tal Tourismus GmbH. Das E-Mobilitäts-Projekt startet zunächst mit sechs Fahrzeugen an fünf Standorten. Bis Ende 2024 soll die Flotte spürbar ausgebaut werden. Eine neue Art der umweltfreundlichen Mobilität für Einheimische und Gäste, die gerne spontan unterwegs sind. Und das wirklich günstig schon ab 6,90 € pro Stunde inklusive 20 Frei-Kilometern.

eSeeShare: So einfach geht E-Mobilität am Tegernsee

Selbst, wenn Sie noch nie an einem Carsharing-Modell teilgenommen haben, ist eSeeShare kinderleicht. In nur fünf Schritten sind die beiden BMW iX3, zwei VW ID.3 Pro S sowie die beiden Opel MOKKA-e Elektro startklar für die nächste Spritztour:

MOQO-App downloaden Registrieren Fahrzeug reservieren Auto mit dem Handy aufsperren Und los geht’s

Wo Sie die neuen E-Flitzer finden

Hier finden Sie die „Ankerpunkte“ der aktuellen E-Flotte, alle mit Ladestationen und reservierten Parkplätzen. Dort werden die Fahrzeuge von den Mietern nach der Nutzung auch wieder geparkt und an der Ladesäule ihres jeweiligen Ankerpunkts aufgeladen.

Standort eSeeShare Auto E-Werk Tegernsee (Hochfeldstr. 3, Tegernsee) VW ID.3 Haus des Gastes (Hauptstr. 2, Tegernsee) Tourist Information Bad Wiessee (Dourdanplatz, Bad Wiessee) Opel MOKKA-e Parkplatz Seefreibad (Sonnenfeldweg 21, Bad Wiessee) KIRINUS Klinik im Alpenpark (Defreggerweg 2-6, Kreuth) BMW iX3 E-Werk Tegernsee (Hochfeldstr. 3, Tegernsee) weitere Standorte in Planung

5 Lieblingsziele, die Sie mit dem E-Auto bequem erreichen

Bleiben Sie mobil – ganz gleich, ob Sie von Bad Wiessee, Tegernsee oder der Klinik im Alpenpark starten, wo die eSeeShare Fahrzeuge „zu Hause“ sind. Mit der neuen CarSharing-Möglichkeit liegen fünf der beliebtesten Ausflugsziele nur eine kurze Fahrt entfernt.

Wallbergbahn

Am Südufer des Tegernsees liegt einer der schönsten Ausflugsberge Bayerns: der Wallberg. Mit der Wallbergbahn schweben Sie bequem auf die 1.620 m hoch gelegene Bergstation mit dem beliebten Panoramarestaurant. Nach einer ausgedehnten Wanderung locken hier wohlverdiente hausgemachte Spezialitäten auf der großen Sonnenterrasse. Passt die Thermik, lassen sich von dort die schneidigen Gleitschirm- und Drachenflieger am Himmel beobachten.

Anfahrt: In Rottach-Egern der Beschilderung folgen. Parkplätze sind in ausreichender Zahl vorhanden.

Warmfreibad Kreuth

Sobald sich die ersten Sonnenstrahlen über die Bergkämme schieben, ist die Saison eröffnet. Während der Tegernsee noch frisch ist, lockt das idyllisch gelegene Familienbad mit beheiztem Wasser – und wunderschönem Bergblick. Wildwasserkanal, Wasserfontänen oder Kinderplanschbecken sorgen für abwechslungsreiches Badevergnügen.

Anfahrt: Im Ortszentrum von Kreuth direkt an der B307, Parkplätze vorhanden

Naturkäserei Tegernesse Land

Sehen, wo‘s herkommt. Die Naturkäserei stellt nicht nur hochwertige Heumilch-Spezialitäten her, sondern dokumentiert auch die eindrucksvollen Zusammenhänge zwischen Natur, Landwirtschaft und Ernährung. Im gläsernen Musterbetrieb können Gäste live erleben, wie die Milch der Bauern aus der Region in hochwertige Qualitätsprodukte verwandelt wird.

Anfahrt: Direkt an der B307 Richtung Kreuth (gegenüber Abzweigung Wallbergbahn); Parkplätze vorhanden

Sommerrodelbahn Oedberg-Flitzer

Mit dem Schlepplift geht‘s hinauf auf den Oedberg und in rasantem Tempo wieder talwärts. Die Sommerrodelbahn ist ein Riesenspaß mit Steilkurven, die sowohl kleine als auch große Rodelmeister begeistern.

Anfahrt: In Gmund-Ostin, kostenlose Parkplätze direkt an der Talstation

Taubenstein-Kabinenbahn

Hoch über dem tiefgrünen Spitzingsee ragt der Taubenstein in den Himmel. Ein Ausflugsziel, das zum Wandern ebenso lohnt, wie zum ambitionierten Klettern – oder einfach nur zum Genießen. Die Taubenstein-Kabinenbahn bringt Sie bequem hinauf in luftige Höhen, wo die Wanderwege und Steige erst richtig spannend werden. Ganz ohne langen Zustieg.

Anfahrt: Von Gmund über die B307 nach Schliersee, dort der Beschilderung folgen. Parkplätze an der Talstation vorhanden