Perfekter Wintertag, perfekter Moment: Genießen Sie die kalte Jahreszeit im Tegernseer Tal

Skifreuden abseits des Pistentrubels. © Der Tegernsee – Julian Ronn

Kutschfahrten bis schweißtreibende Skitouren: Am Tegernsee finden Sie genau das, was die kalte Jahreszeit so besonders macht!

Wichtige aktuelle Informationen zur Corona-Situation Erfahren Sie hier, was vor der Planung Ihres nächsten Aufenthalts am Tegernsee zu berücksichtigen ist.

Sie haben noch ein paar Urlaubstage übrig und wissen noch nicht, was Sie mit ihnen anfangen sollen? Sie überlegen, einfach ein paar gemütliche Tage zu Hause auf dem Sofa zu verbringen? Verpassen Sie nicht die schönen Seiten des Winters! Egal, ob Sie eher der sportliche Typ, Saunagänger, Gourmet oder traditionsbewusste Urlauber sind: Das Tegernseer Tal macht jeden Wintermuffel zum eingefleischten Eis- und Schnee-Fan. Wenn die Sonne die Haut wärmt, der Blick über schneebedeckte Bergpanoramen schweift und der Alltag in weite Ferne rückt, wird das Tegernseer Tal zu einem Kraftort, der Winterträume wahr werden lässt!

Wintertraum Tegernsee 2022: Was Sie nicht verpassen sollten

Erleben Sie Ihren perfekten Wintermoment im Tegernseer Tal

Sie lieben es romantisch? Während einer Kutschfahrt durch das Tegernseer Tal ziehen Sie die winterliche Landschaft und die stimmungsvoll leuchtenden Lichter in der Ferne in ihren Bann.

Erfahren Sie hier mehr über die Kutschenfahrer am Tegernsee – und buchen Sie Ihren unvergesslichen Wintermoment

Perfekte Wellness-Zeit: Nutzen Sie den Winter, um sich etwas Gutes zu tun. Bild: Bild: Seesauna in Tegernsee. © Der Tegernsee – Dietmar Denger

Entspannte Winterzeit im Tegernseer Tal – Lassen Sie Geist und Körper zur Ruhe kommen

Winter und Berge: Ihr erster Gedanke dabei geht in Richtung Wintersport? Es liegt auf der Hand: Das Voralpenland ist vielerorts ein Paradies für Ski- und Snowboardfahrer. Doch nicht nur Sportler kommen auf ihre Kosten: Das Tegernseer Tal ist der perfekte Ort für Reisende, die sich nach Ruhe, Erholung und ausgezeichneter Küche sehnen. Tanken Sie neue Energie bei ausgedehnten Spaziergängen durch die unberührte Natur, entspannen Sie im Wellness- und Spa-Bereich inklusive Massage und Maniküre und lassen Sie den Tag mit kulinarischen Klassikern – oder feiner Sterneküche – ausklingen.

Wellness im Tegernseer Tal: Saunieren mit Seeblick und Entspannen in Deutschlands ältester Schönheitsfarm

Erklimmen Sie mit Schneeschuhen das Tegernseer Tal – und lassen Sie sich von der Aussicht beeindrucken. © Der Tegernsee – Julian Rohn

Rodeln, Langlaufen und Skitouren: Wintersport im Tegernseer Tal

Wenn der Schnee fällt und die Sonne ihn zum Glitzern bringt, gibt es für Sie nur eins? Bretter an die Füße und den Hang hinab? Im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee als einem der größten zusammenhängenden Skigebiete im Voralpenland findet jeder seine Lieblingspiste.

Ski- und Snowboardfahren liegt Ihnen nicht? Langlaufen auf über 100 Kilometer gespurten Loipen, Winterwanderungen sowie Schneeschuhtouren in zauberhafter Bergkulisse oder Eisstockschießen auf dem Natureisplatz: Wer Action sucht, ist im Tegernseer Tal genau richtig! Sie haben noch keine Erfahrung im Langlauf oder Eisstockschießen? Bei Schnupper- und Anfängerkursen finden Sie schnell heraus, ob Sie einen neuen Lieblingssport für sich entdeckt haben.

Sporteln im Tegernseer Tal – Machen Sie jeden Wintertag zum Erlebnis!

Ab ins Tal auf der längsten Naturrodelbahn Deutschlands am Wallberg bei Rottach-Egern! © Der Tegernsee – Hansi Heckmair

Rodeln gehört für Sie wie selbstverständlich zum Winter dazu? Im Tegernseer Tal haben Sie die Qual der Wahl zwischen vielen gut präparierten Rodelpisten – unter anderem die längste Naturrodelbahn Deutschlands am Wallberg bei Rottach-Egern. Aber Achtung: die Rodelbahn am Wallberg ist nur für geübte Sportler geeignet! Winterkleidung, festes Schuhwerk und Schutzausrüstung wird empfohlen! Schlittenfreunde brausen ganze 6,5 Kilometer hinab ins Tal. Die Lust ist geweckt? Einfach Schlitten an der Talstation der Wallbergbahn ausleihen, zu Fuß oder per Wallbergbahn die Rodelbahn erreichen, Helm nicht vergessen und bei der Abfahrt in unbeschwerten Kindheitserinnerungen schwelgen!

Rodeln am Tegernsee – alle Bahnen im Überblick

Heimatführer lassen die Geschichte des Tegernseer Tals aufleben

Wer es beschaulicher angehen lassen will, kann sich während einer geführten Tour über die Tradition und Geschichte des Tegernseer Tals informieren. Wandeln Sie auf den Spuren des Wildschützen Jennerwein, spazieren Sie mit einem Heimatführer durch das alte Egern, erholen Sie sich während des meditativen Spaziergangs „Sommerfrische“ oder erkunden Sie während einer E-Bike-Tour die alten Schmugglerpfade zwischen Bayern und Tirol: Erfahrene Tegernseer Heimatführer bringen Ihnen die Vielfalt und Schönheit der Urlaubsregion rund um den Tegernsee auf unvergleichliche Weise näher!

Die Heimatführungen am Tegernsee im Überblick