Schlemmen im Tegernseer Tal: Bewusst und regional genießen – von herzhaft bis originell

Regionale Bierbraukunst bis Fischzucht: Die kulinarischen Spezialitäten im Tegernseer Tal machen Ihren Urlaub in Bayern perfekt. © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Sie suchen vielseitigen Urlaub, der die Kulinarik nicht zu kurz kommen lässt? Das Tegernseer Tal als einer von 100 ausgezeichneten Genussorten Bayerns bietet genau das.

Sie zählen zu der Sorte Mensch, den man mit einer liebevoll zubereiteten Mahlzeit glücklich machen kann? Dann werden Sie im Tegernseer Tal so einige Glücksmomente erleben! Fangfrischer Saibling aus dem Tegernsee, Käse aus heimischer Heumilch, der gute Tropfen Tegernseer Hell: Regionale Spezialitäten locken Besucher aus allen Teilen Deutschlands. Sie möchten sich selbst von der feinen Auswahl überzeugen? Das Tegernseer Tal bietet mehr als eine Gelegenheit: Mit knapp 200 Speisekarten zählt es zu den Regionen mit der höchsten Gastronomiedichte in ganz Bayern.

Sie lieben traditionelles und gutbürgerliches Essen? Sie legen viel Wert auf Nachhaltigkeit und ökologische Landwirtschaft? Das Tegernseer Tal bietet für jede Vorliebe die richtigen Gastronomen: Lassen Sie sich von Sterneköchen, Produzenten und Wirtsleuten mit einer erlesenen Auswahl an regionalen Delikatessen überraschen!

Von der Natur inspiriert: Gastronom bringt das „Tegernseer Tal auf den Teller“

Traditionell, exquisit und selbstgemacht: Erkunden Sie die Genusswelt Tegernsee Tal

Was vor allem die von weit her angereisten Gäste besonders schätzen: Die urigen Wirtshaus-Stuben und lauschigen Biergarten-Plätzchen, die ihren Charme bei deftigen und traditionellen Klassikern wie Schweinebraten erst so richtig entfalten. Ein kühles Helles - mit oder ohne Alkohol - dazu und der perfekte Urlaubsmoment ist gekommen! In Gaststätten wie dem Bräustüberl Tegernsee, Gasthaus Jennerwein, Almgasthof Aibl und auf Gut Kaltenbrunn begrüßen die Wirte ihre Gäste noch regelmäßig persönlich - und preisen stolz Wild aus eigener Jagd, Fisch aus dem Tegernsee oder Käsevariationen von regionalen Käsereien an.

© Der Tegernsee, Isabelle Munstermann

Sie sind der avantgardistischen Sterneküche verfallen? Die Spitzengastronomie im Tegernseer Tal befriedigt auch die anspruchsvollsten Gourmets! Genießen Sie ausgefallene Kreationen in moderner bis eleganter Atmosphäre in Restaurants wie dem Westerhof-Café, in der Dichterstub`n im Park-Hotel Egerner Höfe oder dem Seehotel Luitpold. Ein besonderes Highlight: der Besuch im Restaurant Überfahrt. Hier kreiert 3-Sterne Koch Christian Jürgens bereits seit über einem Jahrzehnt als Küchenchef Kunstwerke aus erlesenen Zutaten.

Exquisite Sterneküche am Tegersee: Hier mehr erfahren

Freunde der gutbürgerlichen und traditionellen bayerischen Küche werden hier fündig

Nachhaltigkeit und höchste Qualität: Zwei Begriffe, für die Gastronomen und Betriebe im Tegernseer Tal einstehen. Und das schmeckt man: Mit Bewusstsein für die eigene Heimat werden regionale Produkte aus ökologischem Anbau in der Küche bevorzugt. Damit setzen viele Gastgeber im Tegernseer Tal auch ein Zeichen gegen Massentierhaltung, lange, für die Umwelt belastende Transportwege für Lebensmittel und nicht zuletzt unfaire Arbeitsbedingungen. Wer regionale Anbieter unterstützen möchte, ist im Genussmarkt mit Mittagstisch "Machtsinn", in den Tegernsee Arkaden oder im Lieberhof in besten Händen.

© Der Tegernsee – Christoph Schempershofe

Im Tegernseer Tal finden Sie Selbstgemachtes auf den meisten Speisekarten - sei es von den Gastronomen selbst erlegtes Wild, in der heimischen Küche hergestellte Marmelade oder köstliche, selbst gemachte Kuchen mit Beeren aus dem eigenen Garten. Auch Liköre, Brände, Käse, Pralinen oder Brot werden vielerorts im Tegernseer Tal noch in echter Handarbeit hergestellt - perfekte Mitbringsel aus dem Urlaub, über die sich Ihre Lieben in der Heimat freuen! Die Confiserie Hagn, die Naturkäserei TegernseerLand e.G., die Edelbrand Destillerie Liedschreiber und die erste Tegernseer Kaffeerösterei freuen sich über Ihren Besuch.

Ob in der Berghütte oder direkt am See im Tegernseer Tal: Hier vorab Appetit holen!

© Der Tegernsee, Christoph Schempershofe

