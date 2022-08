Urlaub am Tegernsee: Wandern & Biken im Einklang mit der Natur

Einen atemberaubenden Blick auf den Tegernsee erhaschen Sie zum Beispiel vom Hirschberg aus. © Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Herbst: Die perfekte Saison für einen Aktivurlaub! Radwanderwege für Anfänger und Fortgeschrittene sowie traumhafte Wanderungen machen das Tegernseer Tal zum Urlaubs-Highlight.

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation Erfahren Sie hier, was vor der Planung Ihres nächsten Aufenthalts am Tegernsee zu berücksichtigen ist.

Von den ersten Sonnenstrahlen wecken lassen, rein in die Bergschuhe und auf die bewirtschaftete Alm – immer entlang an rauschenden Wildbächen und blühenden Bergwiesen. Machen Sie Ihren Traum vom Urlaub in den Bergen wahr! Im Tegernseer Tal schlängeln sich rund 650 Kilometer gut markierte Wege durch die traumhafte Bergkulisse. Ob einfache Wanderung am Tegernsee entlang, mittelschwere Routen durch Wälder und Wiesen oder die sportliche Herausforderung: Am Tegernsee findet jeder Urlauber den richtigen Pfad. Die Belohnung wartet auf einer der vielen urigen und gemütlichen Berghütten. Typisch bayerischer Schweinebraten oder Käsespatzen, ein eiskaltes Weißbier und dazu noch eine feine Nachspeise? Nach dem Aufstieg schmeckt das Essen gleich noch besser!

Noch nie einen Wanderurlaub gemacht? Dann wird es Zeit! Denn die frische Luft fördert nicht nur den Stoffwechsel und gesunde Atemwege: Im Grünen finden wir Tiefenentspannung. Geist und Seele kommen zur Ruhe, der Schlaf verbessert sich und gemeinsame Erlebnisse stärken Familie und Partnerschaft. Lassen Sie sich von Glücksgefühlen fluten, während Sie den Blick von einem der Tegernseer Berge wie etwa dem Wallberg oder Hirschberg über die Bergketten schweifen lassen!

Radfahren im Tegernseer Tal: Entspannt am See oder hoch hinaus

Romantisch zu zweit, selbstbestimmt als Single oder zusammen mit der Großfamilie: Der Aktivurlaub am Tegernsee punktet nicht nur mit einem hervorragend ausgebauten Wandernetz. Auch unzählige gut beschilderte Radwege machen die Region zum perfekten Urlaubsort für Natur- und Sportliebhaber. Sie haben den Radsport erst vor kurzem für sich entdeckt? Oder Sie gehören zu denjenigen, die seit Jahrzehnten gerne in die Pedale treten? Die Tegernseer Bergwelt ist bekannt für die Vielzahl an Rad- und Mountainbiketouren für Anfänger und Fortgeschrittene.

Der Blick auf das romantische Tegernsee-Tal und gut präparierte Wege locken auch Radfahrer auf den Berg. © Der Tegernsee, Julian Rohn

Gerne wird der Tegernsee als Ausgangspunkt für eine Radtour in Bayern genutzt. Durch die einzigartige Naturkulisse geht es für viele Mountainbiker und Rennradfahrer, die die sportliche Herausforderung suchen, auf den 1.722 Meter hohen Wallberg. Wer es gemütlicher angehen lassen möchte, entscheidet sich für die idyllische Drei-Seen-Runde, die an den drei malerischen bayerischen Seen Tegernsee, Schliersee und Spitzingsee entlangführt. Nach jeder Etappe einfach die Füße ins kühle Nass stecken und dabei ein Eis genießen: Eine Radtour im Tegernseer Tal macht‘s möglich!

Die einzigartige Natur am Tegernseer Tal bewahren: Umweltschutz steht über allem

Ein E-Bike ermöglicht es Anfängern wie Profis, die Schönheit der Tegernseer Bergwelt zu genießen. Diese lockt jedes Jahr Besucher von nah und fern. Um Natur und Tiere zu schützen und die einzigartige Flora und Fauna am Tegernsee auch noch für viele weitere Generationen intakt zu halten, steht nachhaltiger Tourismus am Tegernsee deshalb an erster Stelle. Natur und Tierwelt sind dem Menschen hilflos ausgeliefert, weshalb Respekt und Rücksichtnahme hier so wichtig sind. Auch wenn Bergsportler aufeinander treffen, sollte die Regel immer sein: Gehen Sie aufmerksam, hilfsbereit und zuvorkommend miteinander um. Denn nur das gute Miteinander lässt den Tag perfekt werden.

Am Berg – wie auch überall sonst – sollte der „Stärkere“ auf den „Schwächeren“ Rücksicht nehmen. Mountainbiker etwa sollten auf den für sie gekennzeichneten Wegen fahren und nur im Notfall auf die Wanderwege ausweichen. Generell dürfen nur die ausgewiesenen Pfade und Wege genutzt werden. Andernfalls könnten Sie die eigene Sicherheit riskieren oder die Population von heimischen Wald- und Bergtieren gefährden, die während der Schonzeit nicht gestört werden dürfen – etwa, weil sie Junge haben.

