Goldener Herbst am Tegernsee: Wandern im Einklang mit der Natur

Teilen

Magische Momente auf dem herbstlichen Gipfel des Wallberg © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Die ersten bunten Blätter, goldenes Licht und Fernblick. Das milde Herbstwetter ist wie geschaffen zum Wandern. Einsteiger und ambitionierte Sportler finden im Tegernseer Tal unerschöpfliche Möglichkeiten.

Der goldene Herbst am Tegernsee ist die vielleicht schönste Jahreszeit hier zu Füßen des Wallbergs. Die Luft ist glasklar, der Blick reicht weit und die Lungen füllen sich mit dem Duft von Laub und Moos und Nebelfeuchte. Wer jetzt die Wanderschuhe schnürt, spürt die ganze Kraft der Natur. Sonnenstrahlen tanzen durch buntes Laub, der Tegernsee leuchtet mal smaragdgrün, mal geheimnisvoll blau und auf den Almen kehrt Ruhe ein. Worauf warten Sie noch? Der oberbayerische Seenherbst ruft Sie hinaus in die unberührte Natur des Tegernseer Tals, wo Herbstwandern ursprünglich und unvergesslich ist.

Genusswandern oder sportliche Herausforderung? Am Tegernsee gibt‘s von allem genug

Was macht das Tegernseer Tal so besonders? Für die einen ist es die Mischung aus Bergen und Wasser, für andere die Mischung aus sanfter Entschleunigung und ambitionierter Herausforderung. Genusswanderer folgen den leicht ansteigenden Pfaden, die sich wie goldene Bänder durch die sanften Hügel schlängeln. Für Familien locken kinderfreundliche Wege, die kleine Entdecker begeistern. Beispielsweise entlang der kleinen Bäche, in denen es jede Menge Wasserleben zu entdecken gibt – und natürlich viele spannende Pausen zum Staudammbauen und Planschen.

Sie suchen mehr die sportliche Herausforderung? Auch dann hält der Tegernsee einiges bereit. Ambitionierte Touren wie die Kratzer Runde von Scharling auf den Hirschberg oder die Roßstein-Gipfelrunde von Kreuth zur Tegernseer Hütte führen steil empor zu atemberaubenden Panoramablicken. Solch ein Gipfelsturm im Herbst ist nicht nur eine körperliche Leistung, sondern auch eine Auszeit für den Kopf. Schritt für Schritt, im Rhythmus von Herz und Atem, zählt nur das Hier und Jetzt zwischen stahlblauem Herbsthimmel und rotgoldenem Blätterwald.

Finden Sie Gastgeber am Tegernsee

Impressionen vom goldenen Wanderherbst am Tegernsee Fotostrecke ansehen

Die letzten Tage auf der Alm: Sennerinnen und Senner bitten zu Tisch

Spezialitäten aus der Naturkäserei Kreuth © Der Tegernsee/Christoph Schempershofe

Ende September endet die Sommerfrische für das Vieh auf der Alm. Nach einem Sommer voll frischer Kräuter treiben die Almbauern beim Almabtrieb ihre Kühe von den Bergwiesen zurück zum Hof. Doch viele Sennerinnen und Senner bleiben noch einige Wochen, um die Alm bereit für den Winter zu machen – die perfekte, ruhigere Zeit für eine Rast!

Auf den bewirtschafteten Almen locken bodenständige, ehrliche Gaumenfreunden, die die Seele wärmen. Goldgelbe Almbutter, kräuterwürziger Käse, ein Stück krustiges Bauernbrot und dazu ein gut eingeschenktes Bier: Mehr braucht‘s hier im Tegernseer Tal nicht, um Gäste glücklich zu machen. Dazu der Blick hinüber zu den Gipfeln der bekannten „Tausender“, Schinder, Hirschberg, Leonhardstein und Fockenstein. Das ist der Bergherbst in aller Perfektion.

Die 4 schönsten Wanderungen im Tegernseer Tal

Fragt man die Einheimischen nach ihren Lieblingstouren, stellt man fest: Vier Wanderungen werden besonders häufig genannt. Vielleicht, weil sie für jedes Fitnesslevel etwas bereithalten? Sicher ist jedenfalls, dass diese Rundwege im Herbst landschaftlich ganz besonders reizvoll sind.

Zu den schönsten Herbstwanderungen

Tegernseer Höhenweg

Tegernsee im Herbst © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Dieser gemütliche Familienrundweg schlängelt sich von Gmund in sanftem Auf und Ab nach Tegernsee. Immer im Blick: das glitzernde Wasser zu Füßen des Fockensteins und Hirschberg. In Tegernsee lockt das legendäre Bräustüberl mit Biergarten, Seeblick und einer deftigen Brotzeit.

Zum Tegernseer Höhenweg

Genuss-Wanderung auf den Fockenstein

Wandern im goldenen Herbst © Der Tegernsee/Hansi Heckmair

Für viele gehört der Blick von Fockenstein zu den schönsten im Tegernseer Tal. Der kleine Zeiselbach ist auf diesem Routenklassiker Ihr plätschernder Begleiter, die Aueralm auf 1.300 Metern Höhe lockt zur Rast und der Gipfelblick bietet grandioses 360-Grad-Panorama.

Zur Fockenstein-Genusswanderung

Gipfeltour Wallberg

Blick vom Wallberg © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Kein Bergherbst ohne eine Tour auf den Tegernseer Hausberg! Der Wallberg steht wie ein Wächter über dem Tal und im glasklaren Herbstlicht stehen die Chancen gut, von seinem Gipfel bis nach München zu blicken.

Zur Wallberg-Tour

Herbstspaziergang zur Herzoglichen Fischzucht Kreuth

Die Weissach ist ein toller Abenteuerspielplatz. © Der Tegernsee/Julian Rohn

Ein Erlebnis für die ganze Familie: Der Weg führt von Kreuth durch das Naturschutzgebiet Weißachau zur idyllisch gelegen Fischzucht. Schon 1850 werden dort Forellen, Saiblinge und Lachsforellen gezüchtet und zu köstlichen Delikatessen verarbeitet. Entlang der „Hofbauernweissach“ mit vielen Gumpen, die zum Planschen und Spielen einladen, geht es zurück zum Ausgangspunkt.

Zum Herbstspaziergang

Sie möchten Ihren nächsten Urlaub am Tegernsee verbringen? Hier gibt es mehr Infos

www.tegernsee.com