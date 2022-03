Ihr Seemoment im Tegernseer Tal: Wenn der Urlaub in Deutschland die Fernreise übertrumpft

Erkunden Sie magische Orte im Tegernseer Tal und lassen Sie den Blick über den See schweifen - inklusive Kopf-frei-Garantie. © Egbert Krupp

Die Coronavirus-Pandemie sorgt für Unsicherheit bei der Urlaubsplanung. Die Urlaubsregion DER TEGERNSEE ist bereit für den Neustart.

Wichtige aktuelle Informationen zur Corona-Situation Aktuell ist die Öffnung von Hotel- und Gaststättengewerbe an den Inzidenzwert des jeweiligen Landkreises gekoppelt. Erfahren Sie hier, was vor der Planung Ihres nächsten Aufenthalts am Tegernsee zu berücksichtigen ist.

Für die meisten von uns sorgt die aktuelle Situation für noch nie dagewesene Veränderungen im Alltag. Doch der Akku lässt sich nicht nur in weit entfernten Paradiesen aufladen. Entdecken Sie Deutschland neu! Und erleben Sie die vielfältigen Regionen mit unterschiedlichster Flora und Fauna und charmanten Traditionen.

Bauernhof, Hotel, Ferienwohnung - finden Sie hier Ihren Gastgeber

Der Süden Deutschlands zählt nicht umsonst zur beliebtesten Urlaubsregion der Deutschen: Atemberaubende Bergkulissen, idyllische Sonnenuntergänge, die sich in Bergseen spiegeln und gemütliche Nachmittage im Biergarten - das Tegernseer Tal heißt Besucher aus allen Regionen Deutschlands herzlich willkommen – sofern es die aktuellen Corona-Bestimmungen zulassen.

Tegernseer Tal erleben - lassen Sie sich inspirieren!

Nur wenige Stunden mit dem Auto entfernt: Wellness, Wandern, Kraft tanken - im Tegernseer Tal

Unzählige Wanderwege führen an verwunschenen Wildbächen entlang, auf die höchsten Berge der Region oder einfach ganz entspannt um den Tegernsee herum. So kommen Naturliebhaber und Sportler auf ihre Kosten - und auch Familienväter und -mütter brauchen keine Langeweile fürchten. Ob Kletterwald, kinderfreundliche Wanderungen oder Strandbäder: Ihre Kleinen sind im Tegernseer Tal rund um Bad Wiessee, Gmund, Kreuth, Rottach-Egern und Stadt Tegernsee bestens aufgehoben.

© Der Tegernsee, Julian Rohn

Erreichbar ist das Tegernseer Tal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Flugzeug oder Auto. Wer letztere Option wählt und einen weiteren Anfahrtsweg hat, hat eine Vielzahl von Zwischenstopp-Möglichkeiten. Sie wollten schon immer einmal die Wartburg besuchen? Oder die Kulturstadt Bayreuth? Dann machen Sie Ihre Reise in den Süden zum Deutschland-Roadtrip! Auch hier gilt: Bitte informieren Sie sich über die aktuell geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die mit Reise-Einschränkungen einhergehen können.

Wer es entspannter angehen lassen will, dem bieten Wellnesshotels rund um den Tegernsee Ruhe und Erholung. Laden Sie Ihren Akku bei klassischen bis exotischen Massagen wie Lomi Lomi oder einer wohltuenden Kosmetikbehandlung wieder auf. Sie sind als Paar unterwegs? Ein romantisches Abendessen am See lässt den Alltag vergessen.

Mehr Infos über das Tegernseer Tal finden Sie auch auf Facebook

Sicher und verantwortungsvoll: Gastgeber im Tegernseer Tal

Alle Hotels, Gaststätten und andere Betriebe mit Tourismusfokus im Tegernseer Tal haben aktuell nur ein Ziel: Ihnen einen sicheren und unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen. Dazu werden alle aktuell wegen der Coronavirus-Pandemie empfohlenen Maßnahmen ernst genommen und umgesetzt. Touristische Übernachtungen sind im Tegernseer Tal seit dem 29.05. wieder möglich. Auch Restaurants und Gastwirtschaften dürfen die Außengastronomie wieder öffnen – bei einer mehrtägigen Inzidenz unter 100.

Die Tourist-Informationen rund um den See sind auch wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Sie erreichen sie außerdem telefonisch unter +49 8022 927380: Mo. – Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr, Sa. 9:00 – 13:00 Uhr, So. 9:00 – 12:00 Uhr oder via E-Mail an info@tegernsee.com.

© Der Tegernsee, Hansi Heckmair

Mehr über das Tegernseer Tal

Viele zieht es regelmäßig in das rund 50 Kilometer südlich von München gelegene Tegernseer Tal in den Bayerischen Alpen. Zum einen macht es der Tegernsee als einer der saubersten Seen Deutschlands zur beliebten Ferienregion. Zum anderen locken viele einzigartige Unterkünfte - von rustikal bis modern - und herzliche Gastfreundschaft in den fünf Ortschaften Gmund, Rottach-Egern, Kreuth, Bad Wiessee und Stadt Tegernsee im Landkreis Miesbach. Lassen Sie sich vom Tegernseer Tal verzaubern - die Gastgeber freuen sich auf Besuch aus dem hohen Norden, dem wilden Westen, dem malerischen Osten und den bayerischen Nachbarn.

© Der Tegernsee, Julian Rohn

Mehr Infos finden Sie hier

www.tegernsee.com