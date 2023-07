Überlastung gefährdet Notfallmedizin: Ennecker-Stiftung thematisiert Probleme in Versorgungssicherheit

Von: Alexandra Korimorth

Hochkarätige Runde: die Expertentagung der Ennecker-Stiftung mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (2.v.r.) und Christian Lackner, Vorsitzender des Stiftungsrats (r.). Man muss den Menschen vor Augen führen, was sie anrichten, wenn sie wegen Bagatellen das im Grunde leistungsfähige Rettungssystem derart beanspruchen, ja geradezu missbrauchen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) © ak

Es waren Krisengespräche, die Vertreter der Hilfs- und Notfalldienste, Ärzte aus Kliniken, Instituten und Notarztgemeinschaften und Ministerialbeamte aus ganz Deutschland im Hotel Das Tegernsee führten.

Tegernsee – Angesichts der roten Zahlen, die 50 Prozent der Kliniken in Deutschland schreiben und die eine Krankenhausstrukturreform unabdingbar machen, stand unter dem Dach der in Gmund ansässigen Claus-Ennecker-Stiftung und im Beisein von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Frage im Mittelpunkt: Wie geht es künftig mit der akutmedizinischen Versorgung weiter?

„Das System zeigt eine erschreckende Entwicklung. Wir erwarten Klinikschließungen und auch Überlastungen bei den Ärzten im niedergelassenen Bereich“, machte Professor Christian Lackner, Vorsitzender der Ennecker-Stiftung, deutlich. Besonders betroffen: Notfallpatienten im ländlichen Bereich. Dort müsse das System unbedingt gestärkt werden – und zwar, indem es in erster Linie entlastet werde.

Mangel an Fachpersonal: Notaufnahmen überlastet

Seit Corona habe sich laut der Experten die Tendenz entwickelt, dass Menschen mit ihren Beschwerden, die außerhalb der Hausarztpraxiszeiten auftreten oder dort auch noch nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten, den Notarzt rufen oder in der Notaufnahme vorstellig werden, die dann überlastet sind. Diese Patienten müssten ernst genommen, aber in den kassenärztlichen Bereich gelenkt werden. Deshalb gilt es, die Lenkungsorganisationen – also die Menschen, die Notrufe entgegennehmen – so zu qualifizieren, dass sie einschätzen können, welche Art der Versorgung benötigt wird. Auch der Einsatz von Tele-Notärzten, die diese Einschätzung vornehmen und die Sanitäter vor Ort anweisen könnten, sei denkbar.

Ferner wurde die Idee sogenannter „Gemeindesanitäter“ – eines nicht ärztlichen, häuslichen Dienstes – positiv beschieden. Denn es fehlt überall im medizinischen Bereich an Fachpersonal.

„Kosten müssen geplant sein“: mehr Rettungsfahrzeuge und Personal

Innenminister Herrmann hieß die Vorschläge hervorragend, forderte aber seinerseits noch mehr Kooperationen zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Rettungsorganisationen. Hier müsste auch an einer technischen Schnittstelle gearbeitet werden. Er forderte, dass Rettungsmittel möglichst schnell zur Verfügung stehen müssten und dass beispielsweise die Einsatzzeiten von Rettungshubschraubern auszudehnen sind, indem man sie nachtflugfähig mache und die Piloten entsprechend ausbilde. Generell brauche es mehr Rettungsfahrzeuge und Personal. „Man kann Krankenhäuser nicht einfach schließen. Die Kosten müssen geplant sein“, sagte Herrmann mit Blick auf die „Hauruckaktion des Bundesgesundheitsministers“.

Für Bayern sei die Abstimmung zwischen Innenministerium, Gesundheitsministerium und den Kommunen wichtig. „Wir stehen im Wort: Bei allem Fortschritt in der Pharmazie und im Gesundheitswesen wollen wir uns bei der Versorgung nicht verschlechtern. Wir wollen nicht am Menschen sparen“, stellte der Innenminister klar. Es gelte, mehr Menschen für die Pflegeberufe zu gewinnen. Potenzial sah Herrmann dabei unter anderem in Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.