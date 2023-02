Unfall in Gmund: Bauarbeiter schwer verletzt

Von: Joshua Eibl

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Bauarbeiter in ein Klinikum nach München. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem Arbeitsunfall in Gmund ist ein Bauarbeiter am Dienstagmittag schwer verletzt worden. Der 54-Jährige stürzte mit dem Gesicht auf die im Boden einbetonierte nach oben stehende Stahl-Armierung.

Gmund - Auf einer Baustelle in der Tölzer Straße in Gmund am Tegernsee kam es am Dienstag gegen 12.45 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall. Wie ein Polizeisprecher sagte, stürzte ein 54-jähriger Arbeiter aus Rottach-Egern bei Betonierarbeiten aus einer Höhe von 2,40 Metern auf den Boden. Dabei stürzte er mit dem Gesicht auf die im Boden einbetonierte nach oben stehende Verstärkung von Betonbauteilen.

Der schwerverletzte Mann wurde durch die gerufenen Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und der Feuerwehr Gmund von der Baustelle geborgen und mit dem Rettungshubschrauber der österreichischen Flugrettung in ein Klinikum nach München geflogen.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen über die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften laufen.

