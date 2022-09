Alpenwelt Karwendel

Für Kinder ist Urlaub auf dem Land immer etwas Besonderes. © Alpenwelt Karwendel

Traditionelle Genusswelten & gel(i)ebtes Brauchtum bei den Bauernwochen im Karwendel.

Die Bergkulisse ist traumhaft – und das Programm verspricht Charme und bäuerliche Wohlfühl-Tradition: In der Alpenwelt Karwendel steht der Herbst im Zeichen dörflichen Flairs, Kultur und Kulinarik. Die Bauernwochen sind ein abwechslungsreiches Event, das für jeden etwas bereithält.

Mit Bauernmärkten, Festen, unverfälschter Volksmusik, regionalen Lebensmitteln, liebevoller Handwerkskunst und ganz viel bayerischem Brauchtum zeigt sich die Berg-Region in voller Pracht.

Festlich geschmüchte Rinder & alpenländische Tradition

Beim Almabtrieb werden Rinder dann geschmückt, wenn der Almsommer ohne Zwischenfälle verlief. © Alpenwelt Karwendel

Bei den Almabtrieben in den malerischen Dörfern Krün, Mittenwald und Wallgau treiben Hirten und Landwirte ihre Tiere durch die Ortschaften. Eine besondere Sehenswürdigkeit: Sie werden festlich geschmückt, „aufkranzt“ sagt man vor Ort, wenn alle Rinder heil von ihrer Weide zurückkommen. Dazu werden regionale Schmankerl serviert. In Mittenwald werden die Ziegen bei Blasmusik durch den Ort geführt – zur Freude vieler Zuschauer in Dirndl oder Lederhosen. Die schönsten Tiere werden prämiert, Besucher genießen die Stimmung, Weißwürste und gel(i)ebtes Brauchtum.

Almabtriebe und Bauernwochen

Von der urigen Wirtsstube bis zu regionalen Erzeugern aus dem Isartal

Spätsommer auf der Wallgauer Alm, wo auch Feriengäste willkommen sind. © PHILIPP GUELLAND

Auf Bauernmärkten finden Besucher Schafwolle, Klosterarbeiten, Griebenschmalz, Honig aus der Region oder Marmeladen. Urige Konzerte und liebevolle Theater sind Höhepunkte der kulturellen und heimatbewussten Tradition, die in der Alpenwelt erlebbar wird. Perfekt abrunden lassen sich die Erlebnisse mit einem Besuch in einem der vielen besonderen Lokalen der Region: Üppige Sonnenterrassen, urige Wirtsstuben, gemütliche Cafés, spannende Schnapsbrennereien und familiengeführte Hofläden laden zum Verweilen ein. Auf regionale Produkte und die Unterstützung für die Bauernhöfe im Isartal wird hier großer Wert gelegt.

Kulinarische Geheimtipps

Zwischen Seen und Berggipfeln

Die Alpenwelt Karwendel ist immer eine beeindruckende Kulisse mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre. Der Herbst verleiht den schimmernden Seen, sattgrünen Wiesen und stolzen Gipfeln der Urlaubsregion aber eine fast mystische Schönheit. Für Wanderungen und Radtouren in den Bergen ist es genau die richtige Zeit. Der entspannte Geroldsee, das ungestörte 360-Grad-Panorama auf dem Simetsberg oder das glasklare Wasser im Ferchensee: Es gibt viele Ziele, die sich hier lohnen.

Herbst ohne Ende

Kontakt

Alpenwelt Karwendel

Dammkarstraße 3

82481 Mittenwald

Telefon: +49 (0)8823 – 339 07

E-Mail: projekt@alpenwelt-karwendel.de

Website: www.alpenwelt-karwendel.de

Instagram: www.instagram.com/alpenwelt_karwendel

Facebook: www.facebook.com/Karwendel.Alpenwelt

