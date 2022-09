Bikerbahnhof Mittenwald

Der Fahrradsattel muss nicht nur perfekt zur Anatomie von Mann und Frau passen und komfortabel sein, sondern das Körpergewicht auch nach medizinischen Gesichtspunkten verteilen. Mithilfe der Sitzknochenvermessung wird im BikerBahnhof deine optimale Sattelbreite berechnet und der für dich passende Sattel ermittelt. © Stephanie Bech Fotografie

Das Oberland ist mit seiner hügeligen Landschaft ein begehrtes Ausflugsziel für alle Radfahrer. Die ideale Ausrüstung findet man im Bikerbahnhof.

Nirgendwo gibt es spannendere Routen, nirgendwo ist es schöner, ausgiebig zu radeln. Das Oberland ist mit seiner hügeligen Landschaft und den vielen lohnenden Ausflugszielen bei Radlern beliebt. Egal ob Bergabfahrten mit dem Mountainbike, asphaltierte Strecken für das Rennrad oder gemütliche Genuss-Touren ohne Schwierigkeiten: Für jeden Fahrradfahrer gibt’s im Oberland eine Vielzahl an schönen Radstrecken.

Was dann noch fehlt: Das perfekte Bike für jeden Ausflug und das optimale Outfit, das praktisch ist und trotzdem gut aussieht.

Bikerbahnhof Mittenwald – Ausstattung & Fahrrad-Verleih

Vor jedem Ausflug auf zwei Rädern lohnt sich ein Besuch in dem Paradies für Radfahrer in Mittenwald – dem Bikerbahnhof. Mittenwald liegt in der Alpenwelt Karwendel – und damit in einer Herzkammer des bayerischen Fahrradtourismus. Von hier aus brechen viele Gruppen oder auch Einzelsportler zu Almen und Hütten auf, radeln entlang von Gewässern – zum Beispiel auf dem Isarradweg – und genießen das Bergpanorama der Strecken.

Damit der Genuss kein jähes Ende findet, gibt es im Bikerbahnhof Mittenwald alles, was man für eine Radtour braucht. Von Top-Marken wie Giant, KTM, Raymon, Haibike oder Winora gibt es hier eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Modellen – vom Citybike über ATB. Auf der Suche nach dem richtigen Rad für die eigenen Bedürfnisse helfen die Experten des Bikerbahnhofs mit individueller und fachkundiger Beratung.

Wer tagesaktuell ein Rad braucht, weil die nächste Tour schon geplant ist, kriegt im Bikerbahnhof unkomplizierte Hilfe: Beim Fahrrad-Verleih in Mittenwald findet man garantiert das richtige Rad für den Tag. Wer es bequem mag, kann schon von Zuhause aus das perfekte Bike online aussuchen und reservieren – das spart Zeit, die man lieber auf dem Rad verbringen möchte.

Kontakt

Bikerbahnhof Mittenwald

Bahnhofplatz 12

82481 Mittenwald

Telefon: 08823-2764

E-Mail: mail@bikerbahnhof.com

Facebook: https://www.facebook.com/bikerbahnhof.mittenwald

Instagram: https://www.instagram.com/bikerbahnhof_mittenwald/

