Gasthof Zur schönen Aussicht

Teilen

Im Gasthof „Zur schönen Aussicht“ bekommt der Satz „Das Auge isst mit“ eine völlig neue Bedeutung. © Gasthof „Zur schönen Aussicht“

Der Name sagt es schon: Im Gasthof-Hotel „Zur schönen Aussicht“ in Kleinhöhenrain gibt es nicht nur bayrische Schmankerl und gute, bürgerliche Küche, sondern noch dazu einen Schmaus fürs Auge.

Aus dem schattigen und ruhig gelegenen Biergarten offenbart sich ein Blick ins Bilderbuch Südbayerns – von der Benediktenwand blickt man bis weit über die Chiemgauer Alpen. Der Außenbereich des historischen Gasthof-Hotels ist eine der schönsten Aussichtskanzeln des ganzen Oberlands. Und mit großer Sicherheit ist er zudem der, in dem’s am besten schmeckt.

Mit regionalen Spezialitäten werden Gäste hier verwöhnt. Das Gasthof-Hotel ist ein Geheimtipp für Feinschmecker und ein Ort, an dem die bayerische Lebensart nicht nur fürs Image hochgehalten wird, sondern von den Köchen und dem freundlichen Service-Personal Tag für Tag mit viel Liebe praktiziert wird.

Neben erfrischenden Getränken und leckeren Gerichten gibt es im Gasthof-Hotel „Zur schönen Aussicht“ einen unvergleichlichen Blick auf die Berge. © Gasthof „Zur schönen Aussicht“

Gasthof-Hotel „Zur schönen Aussicht“ – leckere Gerichte und eine sagenhafte Aussicht

Deftige Fleischgerichte – Krustenbraten, Teufelssteak oder Wildschweingulasch – frische Salatvariationen, bodenständige Brotzeiten und zuckersüße Desserts: Im Gasthof-Hotel „Zur schönen Aussicht“ kommt alles auf den Teller, was Bayern kulinarisch so beliebt und besonders macht. Besonders regionale und saisonale Gerichte werden hier angeboten. Für die Wirtschaft ist das quasi eine historische Verpflichtung: Seit dem 18. Jahrhundert wird hier eine Gaststube betrieben. Die Aussicht aufs Oberland genossen schon Generationen von Gästen und staunten über die Berge, Seen, Wiesen, Wälder und urigen Dörfer zu Füßen des Gasthof-Hotels.

Gäste aus nah und fern genießen im Gasthof-Hotel „Zur schönen Aussicht“ die bayerische Lebensart. © Gasthof „Zur schönen Aussicht“

Wer die perfekte Lage des stilvollen Wirtshauses mit seiner Nähe zu München, den Bergen und vielen Freizeit-Aktivitäten noch länger genießen möchte, kann in einem von 15 mit viel Liebe zum Detail und mit einem Sinn für rustikalen Charme eingerichteten Zimmern übernachten. Sie bieten Komfort und Gastlichkeit – so wie der ganze Hof „Zur schönen Aussicht“.

Schon seit dem 18. Jahrhundert heißt das Gasthof-Hotel „Zur schönen Aussicht“ seine Gäste herzlich willkommen. © Gasthof „Zur schönen Aussicht“

Kontakt:

Gasthof-Hotel Zur schönen Aussicht

Schöne Aussicht 9

83620 Kleinhöhenrain

Telefon: 08063 8663

Facebook: https://de-de.facebook.com/ZurSchoenenAussicht

Webseite: https://zur-schoenen-aussicht.com/

Hier finden Sie noch mehr Ausflugsziele