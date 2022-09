Farchant im Zugspitzland

Alles, was Oberbayern schön macht: Genießen Sie die Natur und die Authentizität in der Gemeinde Farchant. © Wolfgang Ehn

In Farchant gibt es Bergerlebnisse, Dorfidylle und das Oberland in seiner malerischsten Form. Touristen genießen die Authentizität, Sportler lieben die Vielfalt.

Malerische Wanderrouten und spannende Fahrrad-Strecken im Sommer, Wintersport und Landschaftsgenuss in der kalten Jahreszeit: In Farchant vereint sich fast alles, was Oberbayern so schön macht. Rund um die Zugspitze erreichen Besucher von Farchant aus viele Sehenswürdigkeiten. Es lohnt sich aber auch im Luftkurort zu bleiben: In seinem authentisch dörflichen Ortskern entdecken Touristen jahrhundertealte, oberbayerische Heimat-Idylle.

Ein besonderes Abenteuer für Familien und Kinder in der Natur bietet der Natur- und Erholungspark Kuhflucht mit Naturspielplatz und Walderlebnispfad . Hier erfahren die Besucher viele kleine und große Geheimnisse über den Wald – und das in einer natürlich schönen, ruhigen Atmosphäre unter Blätterdach. An einzelnen Stationen werden Funktionen und Besonderheiten des Waldes erklärt. In nur etwa 45 Minuten erreicht man über den Erlebnispfad eine atemberaubende Stelle: Die Kuhfluchtwasserfälle in Farchant. Drei Wasserfälle bilden diese Gruppe, die zu den höchsten in Deutschland gehört: Rund 270 Meter stürzt das Bergwasser hier in die Tiefe. Auch ungeübte Wanderer können zum Aussichtspunkt gelangen.

Farchant im Zugspitzland ist ein Luftkurort – das heißt: ein längerer Besuch in dem gastfreundlichen Dorf im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist förderlich für die Erholung und die Gesundheit. Wer darüber hianus auch noch sportlich aktiv sein möchte, nimmt einen der vielen Wanderwege in den unterschiedlichen Schwierigkeiten rund um das beliebte Ausflugsziel. Besonders der Schafkopf – Gipfelhöhe: 1380 Meter – bietet sich für leichte bis mittelschwierige Touren und großartige Erinnerungsfotos und Bergblicke an.. Auf den Loipen und dem Familien Skihang schlägt das Wintersportler-Herz höher.

Die authentische, oberbayerische Lebensart kann man in Farchant wortwörtlich mit allen Sinnen genießen – auch durch den Geschmack: Viele Landwirte und Erzeuger bieten ihre Lebensmittel direkt vor Ort an. An einigen Stellen gibt es sogar einen 24-Stunden-Service im praktischen Automaten.

