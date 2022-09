Hotel Terrassenhof

Lassen Sie sich auf eine Geschmacksreise mit ganz besonderem Ambiente entführen. © Hotel Terrassenhof am Tegernsee

Ab November wird das Bootshaus Tegernsee jeden Freitag und Samstag zum Pop-Up-Restaurant und freut sich darauf, die Gäste auf eine einzigartige Genussreise zu entführen.

Nur für kurze Zeit präsentiert sich das Bootshaus wieder als Fine-Dining-Restaurant. Empfangen von Fackeln, einer Feuerschale, Aperitif und einem Blick über den See und die Berge, verbringen Sie hier einen Abend voller Ambiente und Aromen – losgelöst von Stress und Hektik, im Einklang mit der Natur und mit ganz viel Zeit.

Es ist das einzigartige Ambiente im Bootshaus, das Ihrem Abend seinen Zauber verleiht. Eingerahmt in die malerische Kulisse der Tegernseer Berge, erleben Sie das liebevoll zubereitete Menü wahrlich mit allen Sinnen. Das leise Plätschern des Wassers, das eindrucksvolle Panorama und die stimmungsvolle Präsentation des Menüs schaffen Raum für das Besondere. Um die Gäste optimal verwöhnen zu können, ist die Zahl der Sitzplätze begrenzt. Maximal 30 Personen pro Abend kommen in den Genuss eines feinen 7-Gänge-Menüs.

Feine Dinner-Romantik genießen im Pop-Up Restaurant Bootshaus Tegernsee

Ästhetisch in der Optik, grandios im Geschmack, voller Leidenschaft für moderne Küche – so präsentiert sich das Menü, das unter der Regie des neuen Küchenchefs Matthias Rödiger kreiert wird. Rödiger, bekannt für seine exzellente internationale Küche, die sich durch Raffinesse und Experimentierfreudigkeit auszeichnet, gehört seit Langem zum Kreis der besten Köche am Tegernsee. Jetzt bereichert er das Hotel Terrassenhof und somit das Bootshaus in Bad Wiessee.

Lust auf einen Vorgeschmack? Im November wird’s wild – mit einem Duo vom heimischen Reh als Carpaccio, gefolgt von Wildessenz mit Trüffelnockerl. Im Dezember, so viel sei schon mal verraten, dürfen Sie sich auf ein Menü freuen, in dem unter anderem Freiland-Ganserl und Rinderfilet als raffinierte Kompositionen auf den Tisch kommen. Natürlich werden auch die Herzen vegetarischer Gourmets höherschlagen beim Anblick von Dreierlei vom Ziegenkäse. Alle Menüs finden Sie auf der Website. Bekommen auch Sie Appetit? Dann sollten Sie einen der begehrten Tische reservieren.

Und wenn Sie es ganz romantisch zu zweit haben möchten, dann buchen Sie eines der beliebten Glashäuser auf der Hotelterrasse. Diese sind ebenfalls wunderschön dekoriert und beheizt.

Öffnungszeiten Freitag und Samstag 18 bis 22 Uhr

Kontakt

Pop Up Restaurant im Bootshaus

Adrian-Stoop-Straße 50

83707 Bad Wiessee

Telefon 0 80 22 / 86 31 45

E-Mail: info@popup-tegernsee.de

www.popup-tegernsee.de

