Auktionshaus W. Ginhart

Das Auktionshaus Ginhart am Tegernsee ist ein Eldorado für Antiquitäten-Freunde. © Picasa

Feinstes Tafelsilber, stilvolle Gemälde bis hin zu alpenländischen Möbeln: Im Kunst & Auktionshaus W. Ginhart herrscht das Motto „Kunst ist ein Weg, die Seele zu erfreuen“.

Dies ist das Motto des überregional bekannten Kunst- und Auktionshauses W. Ginhart am Steinmetzplatz in Tegernsee, das eine Vielzahl an exquisiten Antiquitäten und außergewöhnlichen Kunstwerken für Sie bereithält. Der Kunstexperte Walter Ginhart, Eigentümer des Auktionshauses, arbeitet mit hoher Fachkompetenz im Kunstwesen. Der gelernte Restaurator und Auktionator weiß worauf es ankommt. So bietet das Auktionshaus auf einer Fläche von 500 m² ein einzigartiges Sortiment an qualitativ hochwertigen, erlesenen Objekten der vergangenen Jahrhunderte an.

Einzigartige Auswahl im Kunst & Auktionshaus W. Ginhart

Vom feinen Tafelsilber und herausragendem Schmuck über stilvolle Gemälde bis zu barocken Kommoden, edlen Sekretären und massiven alpenländischen Möbeln: Hier finden sich die seltensten Stücke verschiedenster Sparten. Neben schönen Porzellanservicen und zierlichen Porzellanfiguren und sakraler Kunst vom 15. bis 19. Jahrhundert werden auch ausgezeichnete Bronzen und seltene Uhren und Taschenuhren angeboten. Die Objekte können entweder im Freiverkauf oder in einer der regelmäßig stattfindenden Auktionen erworben werden.

Besonderer Service für Sie:

Walter Ginhart betreut die Kunden nicht nur bei Einlieferungen, Sammlungs- und Nachlassauflösungen. Er bietet auch eine kostenlose Schätzung der Objekte sowie eine komplette Beratung bei allen Fragen rund um die Kunst. Kommen Sie vorbei und stöbern Sie im außergewöhnlichen Sortiment. Sie finden das Kunst & Auktionshaus W. Ginhart im Herzen der Stadt Tegernsee in direkter Nähe zum See und dem Herzoglichen Bräustüberl Tegernsee.

Einlieferungen für die nächsten Auktionen jederzeit möglich!

Kontakt

Kunst & Auktionshaus Ginhart

Steinmetzplatz 2-3

83684 Tegernsee

Tel.: 08022-188340

Handy: 0173-565 79 77

Mail: info@ginhart.de

Web: www.ginhart.de

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 10-13 Uhr und 14-18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

