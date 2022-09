monte mare Schliersee

Lassen Sie im monte mare Schliersee den Alltag hinter sich und lassen Sie sich vom vielfältigen Wellness-Angebot verwöhnen. Den Blick auf die Alpen gibt es inklusive. © monte mare

Das monte mare Schliersee bietet die pure Erholung. Direkt am Ufer kann man einige Stunden entspannen und die Seele baumeln lassen – inklusive Alpenpanorama.

Sich einfach entspannen, den Alltag hinter sich lassen und dabei noch etwas für die Gesundheit tun – dafür müssen die Besucher vom monte mare Schliersee nicht weit reisen. Beim Blick auf den weiß-blauen Himmel, das imposante Alpenpanorama und das glitzernde Wasser des Bergsees ist der Alltag schnell vergessen und Entspannung breitet sich aus.

Ob nach einem ereignisreichen Tag in den Bergen, nach Sport und Bewegung an der frischen Luft, an Schlechtwetter-Tagen oder einfach mal zwischendurch: Erholung für Körper, Geist und Seele ist bei monte mare garantiert. Hier dreht sich alles um Baden, Sauna und Wellness. Vom Dampfbad bis zur feurig-heißen Aufguss-Sauna wird für jeden Geschmack etwas geboten.

monte mare Schliersee: vielfältiges Wellness-Angebot und Wasserspaß

Direkt am Ufer des Schliersees, in der Vitalwelt, erwartet die Gäste neben der attraktiv gestalteten Vitaltherme mit Solebecken und Whirlpool ein großzügiger, gemütlich angelegter Saunabereich mit einem vielfältigen Wellness-Angebot. Insgesamt laden dort sechs Saunen zum Schwitzen ein. Ob Regenstein-, Kelo- oder Hopfensauna: Im monte mare Schliersee ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viel Platz zum ausgiebigen Sonne- und Frischlufttanken bietet der stimmungsvoll angelegte Dachgarten mit herrlichem Blick auf den Schliersee und das Alpenpanorama. Erlesene Wellnessanwendungen und entspannende Massagen runden den Wohlfühltag perfekt ab.

Wer Action und Wasserspaß sucht, der ist in der Vitaltherme genau richtig. Neben einem 25-Meter-Becken mit Massage- und Sprudelliegen und einem Sole-Außenbecken ist es gerade die großzügige Kinderlandschaft mit interaktiven Wasserspielgeräten, die für abwechslungsreichen Wasserspaß sorgt. Bei angenehmen 34 Grad Wassertemperatur fühlen sich die Kleinen zwischen bunten Wasserfiguren und Spielgeräten pudelwohl. Rasant und actionreich geht es auf der 50 Meter langen Riesenrutsche „Black Hole“ zu: Licht- und Soundeffekte sorgen dabei für den richtigen Nervenkitzel. Großzügige Liegeflächen im Innen- und Außenbereich runden das Familienangebot ab.

monte mare Schliersee

Perfallstraße 4

83727 Schliersee

Telefon: 08026-920900

Mail: schliersee@monte-mare.de

www.monte-mare.de/schliersee/

