ORLA 2022 in Weilheim

Ein Taferlmadl war beim offiziellen Messerundgang bei der Orla-Eröffnung dabei. Auf dem Foto mit Minister Markus Söder (l.) sind auch CSU-Landtagsabgeordneter Harald Kühn (r. hinter Söder), Landrätin Andrea Jochner-Weiß (vorn 2.v.l.), Bürgermeister Markus Loth (r., hinter Jochner-Weiß) mit Gattin sowie Josef Albert Schmid (Messegesellschaft JWS, 2.v.r). © Ruder

Lebensfreude und Boom-Region: Die ORLA zeigt die Vielfalt des Oberlands. Vom 29.09. bis 03.10. findet die Oberland-Ausstellung 2022 in Weilheim statt.

Traditionelle Betriebe, spannende Vereine, breit aufgestellte Händler und ganz viel regionaler Charme: Auf der ORLA in Weilheim ist viel geboten – und das schon seit über 20 Jahren. Von 29. September bis 3. Oktober finden Gäste auf der Messe heraus, was das Oberland zu so einem attraktiven Arbeitgeber und zur Boom-Region für Handel und Gewerbe macht.

Die Oberland-Ausstellung auf dem Messegelände lebt von Vielfalt – so wie die ganze Region. In insgesamt neun Hallen präsentieren sich Handwerker, Behörden und Betriebe mit ihren verschiedenen Produkten und Angeboten. Und auch für kulinarische und kulturelle Entdecker gibt es vieles zu erleben. Täglich von 10 bis 18 Uhr öffnet die beliebte Info und Verkaufs-Messe und offenbart mit ihren insgesamt 250 Ausstellern aus dem Pfaffenwinkel eine schier unglaubliche Produktpalette. Die ORLA in Weilheim ist für viele Familien ein beliebtes Ausflugsziel. Das verwundert nicht – denn alle Altersklassen sind begeistert von den vielen Höhepunkten.

Die 23. Oberland-Ausstellung findet in diesem Jahr live auf dem Messegelände Weilheim statt. © Orla Weilheim

ORLA 2022 – wo Gesundheit und Energie eine Rolle spielen

Die Ausstellungsräume sind thematisch eingeteilt. Über das Thema Gesundheit beispielweise informieren Experten in einer Halle. Jugendliche freuen sich über die Angebote des Kreisjugendrings, klettern im Hochseilgarten oder haben Spaß im spannenden Segelflug-Simulator.

Das Thema Energie ist aktuell besonders wichtig - und wird in einer Halle mit regionalen und nachhaltigen Ausstellern, Stadtwerke, AC Solar, Volllast, Keramik-Stein, usw. genau beleuchtet. Die regionalen Betriebe zeigen in den verschiedenen Messehallen ganz unterschiedliche Produkte aus heimischen Rohstoffen wie z.B. Holz. Ein Haus ganz aus natürlichem Holz ist der Traum manches Bauherrn. Holzelemente und Informationen zu den modernsten Holzhäusern gibt es auf der ORLA - Regional ist in: Das beweist die ORLA eindrucksvoll.

Das gilt natürlich nicht nur für die Gewerbebetriebe. Auch die bayerischen Schmankerl, die auf dem Messegelände frisch zubereitet werden, schmecken nach dem Oberland. Die Lebensfreude der Region zeigt sich beim Rahmenprogramm mit Musikern wie von der Blaskapelle oder Goaßlschnalzern, traditionellen Tänzen der Trachtenvereine oder jungen Bands.

Die 23. Oberland-Ausstellung bietet von 29.09. bis 03.10. ein vielfältiges Programm für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. © Orla Weilheim

