Café Aenishänslin

Genießen Sie ein paar schöne Stunden am Weßlinger See – mit den Köstlichkeiten vom Aenishänslin Café. © Aenishänslin Café

Handverlesen und selbstgemacht: Bayerns süßeste Versuchungen – Frische und selbstgemachte Kuchen, originelle Kreationen mit Eis und fantastische Torten gibt’s im Aenishänslin Café am See.

Die harmonische Atmosphäre und das See-Erlebnis gibt’s in Weßling gratis dazu. Erholung, Geschmack und Aussicht sind das Erfolgsrezept, das in dem traditionsreichen Betrieb für Gaumenfreuden der besonderen Art sorgt. Inmitten des Fünf-Seen-Landes lädt eine der stimmungsvollsten Terrassen direkt am Weßlinger See zum Verweilen ein.

Seit vier Generationen werden im Aenishänslin Kuchen- und Tortenspezialitäten frisch zubereitetet. Wer es deftiger mag, schlemmt sich durch die Brotzeitkarte, die Salatgerichte, Reiberdatschi mit Lachs und vieles mehr berei hält. Und wenn der große Hunger anklopft, gibt’s verschiedene Burger für alle Geschmäcker – von Bacon bis zur Veggie Variante.

Entdecken Sie regionale Köstlichkeiten im Aenishänslin Café am See in Weßling

Einen im wahrsten Wortsinn geschmackvollen Start in den Tag verspricht das Frühstück im Café. Hier gibt es ein reichhaltiges Angebot an regionalen Köstlichkeiten, mit denen die Gäste gestärkt zum Ausflug ins Starnberger Fünf-Seen-Land aufbrechen. Die Möglichkeiten dafür sind abwechslungsreich: Spazieren oder Wandern, Schwimmen oder Radeln, Fahrten mit dem Boot, Eisstockschießen oder Langlauf: Um das Lokal herum gibt es vieles zu entdecken.

Das traditionsreiche Café am See verzaubert seine Gäste mit stilvollem Ambiente, hochwertigen Produkten und dem ruhigen Flair des Fünf-Seen-Landes. Bei gutem Wetter sitzen die Gäste auf der üppigen Sonnenterasse und genießen einen Datschi oder Zwetschgenstreusel, aber auch bei Regen lohnt ein Besuch: Die gemütlichen Gasträume sind modern eingerichtet und bieten ebenfalls einen großartigen Ausblick – zum Beispiel auf die prall gefüllte Kuchen- und Torten-Theke, die von den erfahrenen und kreativen Konditoren mit frischem, handverlesenem Naschwerk bestückt wird. Ein süßer Tipp: Altdeutscher, der beliebteste Kuchen mit Apfel, Aprikose und Kirsch-Schmand.

