Gastlichkeit im Stücklhof

Von: Nina Dudek

Teilen

Tradition trifft moderne im gemütlichen Stücklhof in Eurasburg. © Thomas Hirschmann

Gastfreundschaft, Genuss und Gemütlichkeit mit oberländischer Herzlichkeit bei Anna Berger.

Mitten im Ortskern von Eurasburg, in einem wunderschönen Neubau, genießen Gäste bayerische Gastfreundschaft und die Herzlichkeit des Oberlands: Im Stücklhof von Anna Berger stehen Genuss und Gemütlichkeit an erster Stelle.



Besucher schwärmen von den hausgemachten Kuchen und Kaffeespezialitäten. Den perfekten Start in den Tag bietet das reichhaltige und leckere Frühstück, das Anna Berger im Stücklhof in Eurasburg anbietet. Besonders wichtig ist für die junge Gastronomin, dass hochwertige Produkte aus regionaler Erzeugung auf dem Teller landen: Brot und Backwaren, Fleisch und Wurst schmecken beim à la carte-Frühstück nicht nur hervorragend – sie alle werden auch von benachbarten Betrieben bezogen. Wer es deftiger mag, bestellt überbackene Baguettes, die liebevoll belegt werden. Frische, knackige Salate sind ein gesunder Genuss. Kaffee von der beliebten Dinzler-Rösterei verspricht eine geschmackvolle Auszeit vom Alltagsstress. Kleine und große Besucher lieben die erfrischende Süße vom Lausbuam Eis, das in der Region hergestellt wird – und auf das Fans im ganzen Oberland schwören.

Impressionen vom Stücklhof in Eurasburg Fotostrecke ansehen

Stücklhof in Aurasburg: Der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge ins idyllische Oberland

Das Café mit Pension liegt im Herzen des Oberlands und wird deshalb von vielen Ausflüglern angesteuert, die eine der vielen Freizeitaktivitäten im Umkreis nutzen. See-Ausflüge, Berg-Trips, Rad-Runden: Sie alle können im Stücklhof starten oder enden. Wer aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten im Umkreis des warmen und einladenden Tagescafés nicht nur einen Tag in Eurasburg verbringen möchte, kann in liebevollen Zimmern oder gastlichen Appartements übernachten und den Aufenthalt im idyllischen Oberland noch verlängern.

Der Stücklhof ist nicht nur die perfekte Location für einen genussreichen Ausflug: Das stimmungsvolle Ambiente ist auch die optimale Umgebung für einen ganz besonderen Tag: Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage finden hier einen perfekten Gastgeber.

Kontakt

Café & Pension Stücklhof

Hauptstraße 2

82547 Eurasburg

Telefon: 08179/9 98 06 08



E-Mail: info@stuecklhof-eurasburg.de

Web: www.stuecklhof-eurasburg.de

Facebook: www.facebook.com/stuecklhofeurasburg

Instagram: www.instagram.com/stuecklhof/

Hier finden Sie noch mehr Ausflugsziele