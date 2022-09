50 Jahre Taubensteinbahn am Spitzingsee

Die Taubensteinbahn am Spitzingsee bringt Fahrgäste bereits seit einem halben Jahrhundert auf 1.613 Meter unterhalb der Felswand des Taubensteins. © Thomas Plettenberg

Top-Ausflugsziel: die Taubenstein-Kabinenbahn am Spitzingsee. Auf dem Gipfel erwarten Besucher tolle Wanderwege und der schönste Ausblick ins Tal.

1971 wurde mit dem Bau der damals hochmodernen Umlauf-Kabinenbahn der Firma Pohlig (PHB) begonnen. Finanziert wurde das ehrgeizige Bauvorhaben auf Initiative des damaligen Schlierseer Bürgermeisters Ludwig Bachhofer über eine Aktiengesellschaft, an der die Gemeinde Schliersee und die Hypobank beteiligt waren. Nach nur neun Monaten Bauzeit wurde die Bahn am 24. März 1972 feierlich eingeweiht und in Betrieb genommen. Der wirtschaftliche Erfolg blieb aber leider hinter den Erwartungen zurück, sodass die Bahn bereits zehn Jahre nach dem Bau zum ersten Mal den Besitzer wechselte. Im Jahr 2003 übernahm die neu gegründete Alpenbahnen Spitzingsee GmbH die Taubensteinbahn zusammen mit den Liftanlagen am Stümpfling.

An der Bergstation angekommen, genießen Gäste einen wunderschönen Panorama-Ausblick. © Dietmar Denger

Taubensteinbahn am Spitzingsee: perfektes Ausflugsziel mit Panorama-Blick

Bis heute bringt die Taubensteinbahn mit ihrem nostalgischen Charme Ausflügler, Bergbegeisterte, Kletterer und Wanderer zuverlässig zur Bergstation auf 1.613 Meter direkt unterhalb der markanten Felswand des Taubensteins. Seit 2015 ist die Bahn allerdings nur noch im Sommer in Betrieb. Eine Besonderheit aus den Anfangszeiten ist das Wandgemälde in der Kassenhalle von 1972 des Schlierseer Künstlers Emil Sogor, der mittlerweile in Südafrika lebt. Es zeigt den Ort Spitzingsee mit der Taubensteinbahn als Wahrzeichen und das seit nunmehr 50 Jahren.

Einmalige Weitsicht auf dem Gipfel und wunderschöne Wanderwege – leicht erreichbar mit der Taubensteinbahn

Die mit der Taubensteinbahn aus erreichbare Region gehört zu den schönsten Wandergebieten der bayerischen Voralpen. Rund um den Taubenstein erschließt sich ein weitläufiges und abwechslungsreiches Netz aus malerischen und naturnahen Spazier- und Wanderwegen aller Schwierigkeitsgrade. Vom Gipfel aus können Sie einen einmalig schönen Panorama-Ausblick genießen.

Kontakt

Alpenbahnen Spitzingsee

Spitzingseestr. 12

83727 Schliersee-Spitzingsee

Telefon +49 8026 929223-0

info@alpenbahnen-spitzingsee.de

