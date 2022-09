Seehotel Leoni

Direkt am Starnberger See ist das Seehotel Leoni wunderschön gelegen. © Jones-Art

Das Seehotel Leoni direkt am schönen Starnberger See ist zu jeder Tageszeit einen Ausflug wert – und zu jeder Jahreszeit sowieso.

Vor einem Bade-Besuch am Starnberger See, einer Radtour oder einer Wanderung durchs Fünf-Seen-Land: Den perfekten Start bietet ein Besuch im Seehotel zum ausgiebigen Frühstücks-Büffet. Das genießen – unter freiem Himmel mit Blick auf den See oder im schicken, lichtdurchfluteten Wintergarten – nämlich nicht nur die Gäste des beliebten Hotels in Berg. Um einen schönen Tag am See zu verbringen, muss man das Spa-Hotel mit royalem Flair aber gar nicht verlassen: Auf der Liegewiese mit direktem Seezugang vergisst man seine Alltagssorgen.

Das hübsche Ambiente am Wasser unter Sonnenschirmen auf der gepflegten Terrasse genießen Besucher natürlich nicht nur am Vormittag: Auch Mittag- und Abendessen im Seehotel Leoni in Berg verzaubern kulinarisch und atmosphärisch. Kein Wunder, dass das Wellness-Hotel vor den Toren Münchens deshalb auch für Feiern aller Art so beliebt ist: Taufen, Geburtstage, Kommunionen und Konfirmationen, Familienfeiern und Firmenfeste: Für jeden Anlass bietet das Hotel in der idyllischen Umgebung den perfekten Rahmen und die ideale Location. Besonders stimmungsvoll sind Hochzeiten im Leoni: Direkt am See können Braut und Bräutigam den schönsten Tag ihres Lebens mit einer freien Trauung begehen.

Touristen können ihren Aufenthalt im Seehotel natürlich flexibel buchen. Besonders beliebt sind Wochenend-Trips ins Herz Oberbayerns. Für Tagesausflüge – an den See, in die nahen Berge oder die Oberland-Idylle – ist das Seehotel Leoni perfekt gelegen: Was Oberbayern so beliebt als Fotomotiv macht, liegt hier genau vor der Haustüre.

Kontakt

Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG

Seehotel Leoni

Assenbucher Straße 44

82335 Berg am Starnberger See

Telefon: 08151 5 06–0

E-Mail: info@seehotel-leoni.com

www.seehotel-leoni.com

Facebook

Instagram

