Erleben Sie Weilheim

Der Marienplatz in Weilheim lädt zum Verweilen ein. © Stadt Weilheim

Lust auf eine Shoppingtour vor malerischer Altstadtkulisse, einen Cappuccino mit mediterranem Flair oder auf eine Wanderung am See? Dann auf nach Weilheim!

Bummeln Sie durch die verwinkelten Gassen mit den charakteristischen Patrizierhäusern und ihren farbenfrohen Häuserfronten rund um den Marienplatz, wo Sie, zusammen mit der angrenzenden Fußgängerzone, eine große Auswahl an attraktiven Einzelhandelsgeschäften finden. Dienstags und freitags ergänzen zwei Wochenmärkte das Angebot durch frische Erzeugnisse aus der Region.

Schlendern Sie auf historischen Wegen entlang der teilweise noch gut erhaltenen Stadtmauer und entdecken Sie dabei das Pflegschloss mit seinem Rosengarten, die Stadtpfarrkirche sowie die Obere Stadt mit dem begrünten Stadtbach zwischen alten Baumreihen und einem alten Wasserrad, das wieder in Betrieb ist.

In diesem Jahr öffnet die beliebte und weit bekannte Oberland-Ausstellung in Weilheim vom 29.9. bis 3.10.2022 ihre Pforten auf dem Volksfestplatz. Von 10 bis 18 Uhr präsentieren über 300 Aussteller eine breitgefächertes Angebot: Neuheiten aus vielen Branchen, attraktive Events, Aktionen und Sonderschauen: Ein Ausflugsziel für die ganze Familie! Besuchen Sie am 9.10. den traditionellen Gallimarkt in der Oberen Stadt von 9 bis 17 Uhr mit verkaufsoffenem Sonntag!

Am 14. und 15.10 ist Weilheim wieder Schauplatz für Lichtkunst von internationalem Format. Bestaunen Sie die großflächigen Fassadeninstallationen von Philipp Geist und namhaften Lichtkünstler*innen.

Genießen Sie auch das gastliche Weilheim mit einer Vielfalt an Restaurants und Cafés und machen Sie Ihren Besuch bei Sonnenschein auf einem der zahlreichen Außensitzplätze am Marien- oder Kirchplatz zu einem echten Erlebnis mit fast schon mediterranem Flair.

Wer lieber in der Natur unterwegs ist, dem bieten die schön gelegenen Wander‐ und Radwege rund um Weilheim eine Vielzahl an Möglichkeiten. Warum nicht einmal ein Stück der noch ursprünglich fließenden Ammer entlang des ausgezeichneten Ammer-Amper-Radwegs folgen oder einen Spaziergang mit knirschendem Laub unter den Schuhen rund um den Dietlhofer See unternehmen?

