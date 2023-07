Seefest mit stürmischem Ende: Die Temperaturen tropisch, die Kulisse traumhaft, das Ende abrupt

Von: Alexandra Korimorth

Tropisch waren die Temperaturen beim Rottacher Seefest bis in den späten Abend hinein. © Stefan Schweihofer

Das Rottacher Seefest wird in Erinnerung bleiben. Bis der Sturm kam, erlebten rund 9000 Besucher einen herrlichen Start in die Seefest-Saison am Tegernsee.

Rottach-Egern – Hätten nicht die Trachtler, die Blaskapelle Rottach, der Spielmannszug, die Alphornbläser und die Goaßlschnoizer immer wieder profund Zeugnis ihrer Künste und urbayerischen Fertigkeiten gegeben, hätten die 9000 Besucher des Rottacher Seefests glatt vergessen können, dass sie nicht in tropischen Gefilden feierten. Bis in den späten Abend hinein waren es noch 30 Grad. Um Mitternacht allerdings beendete ein monsunartiger Regenguss das quirlige Treiben auf der Seestraße abrupt.

Romantische Stimmung im Lampionschein am Ufer des Tegernsee. © Stefan Schweihofer

Rund 9000 Besucher: Musik von Blaskapelle und Lakeside Bigband

Dort hatten die Rottacher Vereine und Geschäftsleute Imbiss- und Getränkestände, Cocktail- und Champagnerbars sowie jede Menge Sitzgelegenheiten geschaffen. Am Nachmittag blieben sie der Hitze wegen weitgehend ungenutzt. Die Gäste saßen lieber im Schatten unter den Bäumen der Kuranlage, vor allem wenn sich ihr Nachwuchs auf den beiden Hüpfburgen, der Minieisenbahn, beim Kinderschminken oder Basteln verlustierte.

„Mindestens 250 Kinder haben wir hier bis dato schon bespaßt“, erklärte Kindergärtnerin Evi Rowold gegen 19 Uhr mit Blick auf die immer noch lange Schlange. Kinder, die keine bunte Schminke im Gesicht trugen, hatten blau und grün verklebte Zuckerkrusten um den Mund. Wer ohne Nachwuchs unterwegs war, versuchte auf der Ufermauer sitzend ein bisschen Seebrise zu erhaschen. Denn nur so und ausstaffiert mit kühlen Getränken – das Bier sämtlicher Brauereien aus der Region floss selbstredend in Strömen – konnte man entspannt den Drachen und Gleitschirmfliegern, der Turnerjugend und den Schifferstechern der Wasserwacht Tegernseer Tal zusehen.

Bewegung in die am Nachmittag noch übersichtlichen Massen kam immer dann, wenn in Ufernähe ein Floß vorbeigezogen wurde, auf dem entweder die Trachtlerjugend den Kronentanz zeigte oder Blaskapelle und Lakeside Bigband spielten. Dann stürzten die Gäste mit gezückten Handys in Richtung See, um diese „fantastic“ und „extraordinary“ Brauchtumspflege zu dokumentieren.

Am Pavillon der Kuranlage spielte die Musik – aber nicht nur da. © Stefan Schweihofer

Höhepunkt des Seefestes: das Brillantfeuerwerk

Gegen 20 Uhr – ganz so, wie es Bürgermeister Christian Köck vorausgesagt hatte – wurde es richtig voll. Da kamen die Einheimischen, die nach der Arbeit erst noch Abkühlung und Erfrischung beim Baden gesucht hatten, und feierten ihren See. Sie ließen sich durch die Seestraße treiben, wo alle paar Meter eine Band spielte. Vor dem Bachmair am See tanzten viele zu Austropop, 80er Hits und Schlager. Vor dem Hotel Waltershof, wohin sich der dritte Partyschwerpunkt verlagert hatte, feierte man zu internationalen Hits.

Wie immer der Höhepunkt: ein zehnminütiges Brillantfeuerwerk gegen 22.15 Uhr, untermalt von Filmhymnen wie Conquest of Paradise, Schindlers Liste, Game of Thrones und beim Finale. das die ganze Egerner Bucht erhellte, die Titelmelodie von Indiana Jones. Danach machten sich die meisten Besucher trockenen Fußes auf den Heimweg.

Das Feuerwerk erhellte die ganze Egerner Bucht. © Stefan Schweihofer

Gelungenes Seefest: Nach Feuerwerk mit heftigstem Sturm und Regen

Bis dahin war es ein rundum gelungenes Seefest gewesen. „An so einem Abend kann man ein Seefest nicht nicht stattfinden lassen“, hatte Bürgermeister Köck gegen 20 Uhr erklärt, die Wetterentwicklung gespannt im Auge. Der Erfolg eines Seefests bemesse sich an drei Faktoren – dass das Wetter passt, nichts passiert und jeder einen schönen, entspannten Abend habe. Wer nach dem Feuerwerk nicht schnell nach Hause eilte, erlebte das Ende des Seefests jedoch nicht mehr ganz so entspannt: Späte Gäste hatten mit heftigstem Sturm und Regen zu kämpfen. Mehrere Seefest-Besucher gerieten in Seenot.

