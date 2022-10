Vize-Chef für Tourismus-Gesellschaft gesucht - Stellvertreter-Posten wird nach langer Vakanz neu besetzt

Von: Christina Jachert-Maier

Christian Kausch bekommt einen Stellvertreter. © privat

Tegernsees Tourismus-Chef Christian Kausch hat keinen Stellvertreter. Das soll sich jetzt ändern. Der Vize-Posten wurde ausgeschrieben.

Tegernsee - Christian Kausch war erst Prokurist, dann Interims-Geschäftsführer, bis er 2017 offiziell Chef der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) wurde. Der Posten des Vize-Chefs blieb nach dem Weggang des langjährigen Geschäftsführers Georg Overs 2015 und dem kurzen Gastspiel von Stephan Köhl 2016 unbesetzt. Das soll sich jetzt ändern:Die TTT sucht über eine Ausschreibung einen Stellvertretenden Geschäftsführer, beziehungsweise eine Geschäftsführerin. Die Bewerbungsfrist läuft am Montag, 31.Oktober, ab.

„Einige Bewerbungen eingegangen“

An Interessenten scheint es nicht zu mangeln. „Es sind einige Bewerbungen eingegangen“, berichtet Kausch, ohne eine Zahl zu nennen. Der Auswahlprozess werde zügig beginnen. Man hoffe, bis Ende November den richtigen Kandidaten gefunden zu haben. Das Datum des Dienstantritts hänge davon ab, wie schnell der oder die Neue verfügbar sei. Man rechne mit März oder April.

Als alleiniger Chef, so Kausch, sei die Arbeit zeitlich nicht mehr zu bewältigen. „Ich kann mich ja nicht zerteilen.“ Schon jetzt habe seine Arbeitswoche 60 bis 80 Stunden. Dabei seien mit der Digitalisierung neue Aufgaben hinzugekommen, die einen beträchtlichen Aufwand erfordern. „Es gibt Felder, wo wir uns definitiv weiterentwickeln müssen“, meint Kausch. Es sei wichtig, dass Zeit bleibe, um an der Strategie zu arbeiten. Die zweite Führungs-Position sei nötig, um eine echte Entlastung zu bringen. Auf Veranstaltungen und bei Verhandlungen werde vom Gegenüber erwartet, dass der Chef am Tisch sitze.

Keine Erhöhung des Budgets

Die Finanzierung der nach langer Vakanz neu besetzten Stelle stemme die TTT aus dem bisherigen Budget, erklärt Kausch. Die Kosten für die Gesellschafter, also die Kommunen rund um den See, stiegen dadurch nicht. Aktuell sind 50 Frauen und Männer bei der TTT beschäftigt. Auf Vollzeit-Stellen gerechnet, sind es aber nur 39 Stellen. Diese Zahl werde sich durch den neuen Stellvertreter nicht erhöhen, versichert Kausch.

Abschied von Marketing-Leiter Thomas Baumgartner

Verabschieden musste sich der TTT-Chef von Marketing-Leiter Thomas Baumgartner. Er wechselt zu einem anderen Unternehmen, hatte am vergangenen Freitag seinen letzten Arbeitstag. Kausch ließ ihn nur ungern ziehen: „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet.“ Aber gerade im Bereich Marketing blieben die Fachkräfte oft nicht lange, in allen Unternehmen gebe es eine Fluktuation, meint Kausch. Er danke Baumgartner für seine Arbeit. Zum Glück sei es ihm gelungen, den Posten mit dem Tegernseer Christoph Schempershofe kurzfristig neu zu besetzen. Der Experte für digitales Marketing war früher schon einmal Mitarbeiter der TTT gewesen, hatte das Unternehmen dann verlassen. Jetzt konnte ihn Kausch zurückgewinnen. Schempershofe hatte gestern seinen ersten Arbeitstag als Interims-Marketingleiter.

Posten wird öffentlich ausgeschrieben

Der Posten soll später neu ausgeschrieben werden, schon der Transparenz wegen. Die Entscheidung, wer den wichtigen Bereich Marketing auf Dauer leiten werde, wolle er mit seinem Stellvertreter gemeinsam treffen, erklärt Kausch. „Darum wäre es nicht sinnvoll gewesen, beide Positionen gleichzeitig auszuschreiben.“