15-Jährige verläuft sich im Wald: Große Suchaktion bei Marienstein

Von: Gabi Werner

Auch die Besatzung eines Polizeihubschraubers nahm an der Suchaktion bei Marienstein teil. © Symbolfoto / Karl-Josef Hildenbrand

Zu einer groß angelegten Suche kam es am Sonntag (1. Mai) in Marienstein: Ein 15-jähriges Mädchen war von einem Spaziergang im Wald nicht zurückgekehrt. Der Vorfall nahm ein glückliches Ende.

Marienstein - Eine besorgte Mutter aus Marienstein (Gemeinde Waakirchen) teilte am Sonntag (1. Mai) in den frühen Abendstunden der Polizei mit, dass sie ihre 15 Jahre alte Tochter vermisse. Sie war mit dem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen und wollte eigentlich nach kurzer Zeit wieder zuhause sein. Da dies aber nach etwa zweieinhalb Stunden noch immer nicht der Fall war, setzte die Mutter den Notruf ab.

Nachbarn und Freunde der Familie beteiligen sich an Suche

In den folgenden zwei Stunden suchten mehrere Streifen der Polizei, darunter auch zwei Hundeführer und der Polizeihubschrauber Edelweiß, nach der 15-Jährigen. Wie die Inspektion Bad Wiessee berichtet, waren an der Aktion zudem die DLRG und das Bayerische Rote Kreuz (BRK) beteiligt, das eine mobile Einsatzzentrale organisierte. Auch das „große Engagement“ der Nachbarn und Freunde der Familie hebt die Polizei in ihrem Bericht hervor. Innerhalb kürzester Zeit hätten sich viele Personen vor Ort eingefunden, die nach dem Mädchen suchen wollten.

Jäger bringt Mädchen unversehrt nach Hause

Nach etwa zwei Stunden Suche dann die erlösende Nachricht: Das Mädchen, das sich offenbar verlaufen hatte, war im Wald bei Marienstein einem Jäger in die Arme gelaufen. Dieser brachte die 15-Jährige mitsamt ihrem Hund unversehrt zu ihrer Familie zurück.

