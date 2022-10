Applaus für die Arbeit zur Dorfmitte

Das Bäckervoitl-Anwesen müsste nach Meinung des Arbeitskreises abgerissen werden. © Christian Scholle

Der Waakirchner Arbeitskreis Dorfmitte kommt voran mit seiner Ideensammlung. Im Gemeinderat stellte dessen Sprecher Balthasar Brandhofer jetzt die bisherigen Ergebnisse vor. Nun sollen Fördergelder beantragt werden.

Waakirchen – Arbeitskreisleiter Balthasar Brandhofer brachte die Gemeinderäte am Dienstagabend auf den aktuellen Stand, denn seit der Gründung im Juni ist viel passiert. Neben öffentlichen Treffen, an denen zur Freude aller auch Jugendliche aus dem Ort teilgenommen und ihr Interesse für die Zukunft des Dorfs gezeigt hätten, informierten sich die zuletzt über 30 Teilnehmer auch vor Ort über den Dorfweiher unterhalb des Kirchenhügels und das Bäckervoitl-Anwesen. Letzteres, im Besitz der Gemeinde, steht im Zentrum der Verschönerungspläne, die bis zum Sparkassen-Gebäude, dem künftigen Sitz des Rathauses, reichen.

Arbeitskreis Dorfmitte: Weiher mit wenig Aufwand schön zu gestalten

Der Arbeitskreis hat schon ziemlich konkrete Vorstellungen. „Der Weiher ist in einem katastrophalen Zustand, könnte aber mit wenig Aufwand wieder schön gestaltet und damit zum Kleinod und Ruhepol werden“, gab Brandhofer die Meinung des Arbeitskreises wieder. Der findet auch, dass der Verbindungsweg zwischen Kirchplatz und Dorfweiher neu gestaltet werden sollte. Erstmals habe man auch das Bäckervoitl-Anwesen innen besichtigen können. „Wirtschaftsteil, Stadel und Scheunen sind nicht mehr nutzbar, der Wohntrakt ist feucht, hat keine Heizung und weist Risse auf“, berichtete Brandhofer. Daher sei man der Meinung, dass eine Sanierung für den Einbau von Wohnungen zu teuer und ein Abriss die bessere Lösung sei. In jedem Fall erhalten werden sollte die am Hof erbaute Kapelle.

Ohne sie weiter zu bewerten, informierte Brandhofer über die Ideen und Vorschläge, die bei den Treffen gesammelt wurden. Dass ein WC bei der Kirche aber wichtig sei und den ansässigen Gaststätten keine zusätzliche Konkurrenz geschaffen werden sollte, hob er hervor.

Arbeitskreis Dorfmitte: Antrag für Fördermittel der nächste Schritt

Das könnten die nächsten Schritte sein: ein Antrag für Fördergelder, ein Fragebogen im Gemeindeboten zur weiteren Bedarfsermittlung, das Gespräch mit Experten und schließlich die Bündelung der Wünsche und das Erarbeiten von Gestaltungsmöglichkeiten. Auch kündigte Brandhofer für den 24. Oktober die nächste Sitzung des Arbeitskreises an. Insgesamt blickte er hoffnungsvoll in die Zukunft und schloss nicht aus, dass sich auch Waakirchen in vielleicht fünf Jahren am bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen könne.

Für seine von Bildern begleiteten Informationen erntete der Sprecher nicht nur den Applaus der Gemeinderäte. Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) bedankte sich und kündigte in Sachen Dorfweiher erste Schritte an. So solle demnächst eine Probebohrung durchgeführt werden, um die Schichten zu untersuchen und gegen den Wasserverlust vorgehen zu können. Was das Beantragen von Fördermitteln betrifft, so sei dies „nicht ganz einfach“, meinte Kerkel. Dennoch bekam die Verwaltung nach einstimmigem Beschluss vom Gemeinderat den Auftrag, Modalitäten dafür zu prüfen und dann dem Gremium wieder vorzulegen.

