Arbeitskreis Ortsmitte Waakirchen: „Konstruktiver Ortstermin“

Von: Christian Masengarb

Viel los: Über 30 Teilnehmer kamen zum Ortstermin des Arbeitskreises Dorfmitte, 28 ließen sich © grafieren. Arbeitskreis-Leiter Balthasar Brandhofer

Mehr als zwei Stunden lang haben über 30 Waakirchner beim Ortstermin des Arbeitskreises Dorfmitte Ideen für die Entwicklung des Ortskerns besprochen.

Waakirchen – Mehr als zwei Stunden lang haben über 30 Waakirchner beim Ortstermin des Arbeitskreises Dorfmitte Ideen für die Entwicklung des Ortskerns besprochen. Damit folgten der Einladung rund 20 Bürger, die nicht zum 14 Personen starken Arbeitskreis gehören, unter ihnen rund die Hälfte aller Vereinsvorsitzenden des Ortes, berichtet Arbeitskreis-Leiter Balthasar Brandhofer. Sein Fazit: „Wenn man bedenkt, dass wir kurzfristig den Termin ändern mussten, was das super.“

Arbeitskreis Ortsmitte Waakirchen: Ideen vertieft und neue gesammelt

Wie berichtet, hat sich der Arbeitskreis Dorfmitte Waakirchen im Juni gegründet. Ein Bürgerentscheid hatte die ursprünglich von der Gemeinde geplante Wohnbebauung im Jahr 2019 gestoppt, der Arbeitskreis will das weitere Vorgehen planen.

Daher freut es Brandhofer, beim Ortstermin viele neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Sie hätten bestehende Ansätze mit konkreten Vorschlägen vertieft und neue Ideen eingebracht: Ein Bürgersaal als Treffpunkt für Jung und Alt, ein Café mit Eisdiele, ein Dorfladen – diese Ideen standen schon fest, seien nun aber zum Beispiel mit konkreten Ansprechpartnern für den Betrieb des Cafés untermauert worden. Auch den bislang geplanten Kirchplatz und das Ziel, Infos zur Ortsgeschichte anzubieten, seien bestätigt worden. Brandhofer: „Das Treffen war produktiv und die Leute haben aktiv mitgearbeitet.“

Neu seien Ideen für öffentliche Toiletten und der Wunsch nach mehr Parkplätzen. Bei Hochzeiten und Festen werde es eng im Ortszentrum. „Wir haben definitiv ein Parkplatzproblem.“

Außerdem besichtigten die Teilnehmer das Bäckervoitl-Anwesen, das zum Saal umgebaut werden könnte. Brandhofer: „Eine Verwendung für den Wirtschaftsteil zu finden, scheint uns äußerst schwierig.“ Für das Wohngebäude klingt er optimistischer. Konkretes will er – das Gebäude gehört der Gemeinde – erst nach Rücksprache mit Bürgermeister Norbert Kerkel sagen.

Das Treffen sollen zeitnah stattfinden, ebenso wie eine Anfrage am Amt für Ländliche Entwicklung wegen Beratung und Fördergeldern. Die Ideen seien da; nun müsse man schauen, mit wem sie sich umsetzen lassen.

Laut Brandhofer könnte der Arbeitskreis bald Ergebnisse präsentieren. „Das Letzte, was wir anstreben, ist ein Schnellschuss.“ Wie ursprünglich geplant bis Juni 2023 werde der Arbeitskreis aber wohl nicht brauchen. In zwei bis drei Monaten will er Greifbares vorstellen – Ideen, Ansprechpartner, Fördermöglichkeiten. Grundtenor: „Nicht zubauen.“

Das Treffen hat laut Brandhofer auch gezeigt: „Der Arbeitskreis werkelt nicht im stillen Kämmerlein. Die Öffentlichkeit kann sich einbringen und bringt sich ein.“