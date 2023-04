Wenn Geflüchtete zu Obdachlosen werden: Gemeinde Waakirchen macht Bäckervoitl als Notlösung bereit

Von: Christina Jachert-Maier

Das Anwesen Bäckervoitl steht nach dem Tod des früheren Eigentümers Valentin Schmid leer. Es gehört der Gemeinde, die es jetzt als Unterkunft für Obdachlose bereit macht. © : Thomas Plettenberg

Um auf die Schnelle eine Unterkunft bieten zu können, wenn aus Geflüchteten Obdachlose werden, hat Bürgermeister Norbert Kerkel den Bauhof angewiesen, das leer stehende Anwesen Bäckervoitl wieder in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen.

Waakirchen – Zur Sitzung des Waakirchner Gemeinderats hatte Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) einen „Statusbericht zur Asylunterbringung“ auf die Tagesordnung gesetzt. Dabei war Thema, was kurz zuvor auch im Sozialbeirat des Landkreises für eine emotionale Debatte gesorgt hatte: Das Landratsamt fordert unter dem Druck des Flüchtlingsstroms sogenannte „Fehlbeleger“ auf, Unterkünfte für Asylsuchende zu räumen, was für reichlich Unruhe sorgt.

Rechtlich ist die Sache klar: Geflüchtete, die ein Bleiberecht in Deutschland haben, müssen sich wie jeder andere Bürger selbst eine Wohnung suchen. Wer keine findet, wird zum Obdachlosen. Für deren Unterbringung sind die Gemeinden zuständig.

„Das kann uns sehr schnell einholen“

„Das kann uns sehr schnell einholen“, machte Kerkel klar. 2016 hat die Gemeinde in Schaftlach zwei Häuser mit insgesamt acht Wohnungen errichtet. Für zehn Jahre sind sie als Flüchtlingsunterkunft an den Freistaat vermietet, die Betreuung obliegt dem Landratsamt. Ein Teil der Menschen, die dort wohnen, fallen in den Bereich Fehlbelegung.

Dies sei bislang geduldet worden, berichtete Kerkel. Nun, in der Not, aber nicht mehr. Heißt: Die Bewohner der Gemeindehäuser könnten obdachlos werden. „Im Moment haben wir keine Namen und keine Zahl“, erklärte Kerkel. Aber die Bürgermeister seien bei einer Dienstbesprechung aufgefordert worden, zügig nach Lösungen zu suchen: „Es brennt im Landkreis.“

Bäckervoitl als Notunterkunft

Kerkel wies den Bauhof an, im Anwesen Bäckervoitl das Wasser wieder anzustellen, die Boiler in Ordnung zu bringen und sich nach Mobiliar umzuschauen. Das Haus steht seit dem Tod des früheren Eigentümers Valentin Schmid im März 2022 leer. Bereits im Jahr 2010 hatte Schmid das Gebäude und die umliegenden Wiesen in Waakirchens Mitte an seine Heimatgemeinde verkauft. Über die künftige Nutzung macht sich derzeit der Arbeitskreis Dorfmitte Gedanken. Zuletzt war von Abriss die Rede.

„Die oberen Zimmer können wir ganz gut nutzen“, berichtete Kerkel. In der unteren Etage sehe es weniger gut aus. Auf die Schnelle könne man eine Wohneinheit für eine Familie schaffen und vielleicht ein paar Zimmer als Quartier ausstatten. Wie viele Menschen dort Platz hätten, sei aktuell schwer zu sagen und hänge auch davon ab, ob es sich um Familien oder Einzelpersonen handle.

Gibt‘s Flächen für ein Containerdorf?

„Wenn es Familien mit Kindern sind, ist das schon ziemlich herausfordernd“, meinte Jan Heiermann (SPD). Wie viele Leute, fragte Alexander Mayr (CSU), ließen sich im Bäckervoitl wohl menschenwürdig unterbringen? Habe die Gemeinde vielleicht noch Flächen in Reserve, auf denen sie womöglich ein Containerdorf stellen könnte? „Wir wollen doch alle nicht, dass es in Richtung Turnhalle geht“, machte Mayr klar.

„Wir haben das falsche System“

Für Rudi Reber (ABV) ist das der falsche Ansatz. Die Gemeinde Waakirchen habe zu Beginn der Flüchtlingskrise, als Container aufgestellt werden sollten, mit dem Bau zweier solider Häuser reagiert, erinnerte er: „Das ist der richtige Weg.“ Vielleicht könne die Gemeinde noch einmal zwei Häuser bauen. Wichtig seien kleine Einheiten, die dann auch besser betreut werden könnten. Es grause ihn, wenn er von den Container-Anlagen lese, die in Nachbargemeinden entstehen sollen: „Wir haben das falsche System.“

Kerkel ging darauf nicht weiter ein, sondern beließ es dabei, über die pragmatische Lösung Bäckervoitl zu informieren. Nachdem es sich um eine Obdachlosenunterkunft handle, müsse die Gemeinde keine Mietverträge schließen, meinte er. Damit sei es möglich, die Bewohner jederzeit umzuquartieren, wenn das Haus anderweitig Verwendung finden solle.