Bäckervoitl steht als Notunterkunft für Obdachlose bereit

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Das Anwesen Bäckervoitl hat die Gemeinde als Obdachlosenunterkunft bereit gemacht. Hier könnten sogenannte Fehlbeleger einziehen. © Thomas Plettenberg

Das Anwesen Bäckervoitl in der Waakirchner Ortsmitte wurde für den Einsatz als Flüchtlingsquartier bereit gemacht. Es ist eine stille Reserve für so genannte Fehlbeleger.

Waakirchen – Alle Wasserhähne sind funktionstüchtig, die Boiler einsatzbereit, Möbel vorhanden: Der Waakirchner Bauhof hat das Anwesen Bäckervoitl in der Waakirchner Ortsmitte für einen Einsatz als Flüchtlingsquartier bereit gemacht. Doch obwohl die Zahl der Asylbewerber den Landkreis überrollt, steht das Haus noch leer. „Wir halten es als Reserve bereit“, erklärt Bürgermeister Norbert Kerkel. Dies für den Fall, dass sogenannte Fehlbeleger ihre Wohnungen in den Schaftlacher Gemeindehäusern über Nacht verlassen müssen. Sie gelten dann als Obdachlose. Für deren Unterbringung ist die Gemeinde zuständig, darum hat sich Waakirchen gerüstet. Das Bäckervoitl-Haus ist also jetzt eine Obdachlosen-Unterkunft. Wie viel Menschen dort unterkommen könnten, hänge davon ab, ob es sich um Familien oder Einzelpersonen handle, meint Kerkel. Er gehe von etwa zehn Personen aus.

Strengere Brandschutzvorgaben für Asylbewerber

Asylbewerber dürften dort auch gar nicht untergebracht werden, erklärt Kerkel. Denn in diesem Fall wäre der Brandschutz schon wegen der Holzöfen in dem alten Wohnhaus nicht ausreichend. Anders als bei der Nutzung durch Obdachlose oder beliebige Mieter. „Hinterfragen darf man das alles nicht“, seufzt Kerkel.

Warum die Brandschutz-Vorschriften für die Nutzung durch Asylbewerber strenger sind als für Obdachlose, erklärt Landratsamt-Sprecherin Sophie Stadler. „Bei Objekten zur Unterbringung von Asylbewerbern ist in der Regel eine Nutzung als Anlage für soziale Zwecke erforderlich“, teilt sie mit. Durch die zum Teil große Anzahl an unterzubringenden Menschen müssten ausreichend Fluchtmöglichkeiten gegeben sein.

Flüchtlingsheim in Marienstein

Wie berichtet, ist die Einrichtung eines Flüchtlingsheims für rund 40 Personen in Marienstein geplant. Auf dem ehemaligen Bergwerksgelände, heute Gewerbegebiet, wird das frühere Verwaltungsgebäude umgebaut, wobei dem Brandschutz ein besonderes Augenmerk zukommt. Der Aufwand dürfte nicht gering sein, trotz einer eher kurzen Nutzungszeit: Sie ist derzeit auf drei Jahre begrenzt.

Kerkel ist froh, die Notunterkunft Bäckervoitl als Puffer zu haben. Schließlich könnte es durchaus sein, dass der Landkreis anerkannte Asylbewerber, die in den beiden Gemeindehäusern leben, als Fehlbeleger hinauskomplimentiert. Keine Rede ist derzeit davon, das alte Wohnhaus abzureißen. Dies hatte der Arbeitskreis Dorfmitte vorgeschlagen, um Raum für Neues im Zentrum zu schaffen.

Noch keine Planung für die Ortsmitte

„Im Moment haben wir noch gar kein Konzept für die Ortsmitte“, meint Kerkel. Ideen und Vorschläge von Bürgersaal bis Dorfplatz hat der Arbeitskreis unter der Regie von Balthasar Brandhofer zwar gesammelt, aber von einer echten Planung ist man noch weit entfernt. Derzeit, so Kerkel, sei man noch dabei, die Zuschussmöglichkeiten zu klären: „Wir müssen erst sehen, wie wir da weitermachen.“

Bis zu seinem Tod im März 2022 hatte der frühere Eigentümers Valentin Schmid im Bäckervoitl-Haus gewohnt. Das Gebäude und die umliegenden Wiesen hatte er bereits im Jahr 2010 an seine Heimatgemeinde verkauft.