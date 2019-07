EU-weite Ausschreibung nötig: Bau von Waakirchner Feuerwehrhaus beginnt erst nächstes Jahr

Der Bau des Waakirchner Feuerwehrhauses dauert länger und ist teurer als erwartet. Wie hoch die Kosten sind, wurde im Gemeinderat bekannt.

Waakirchen– So zügig wie erhofft kann die Gemeinde Waakirchen das neue Feuerwehrhaus am Hauserdörfler Kreisel nicht hinstellen. In diesem Jahr lasse sich der Baubeginn nicht mehr realisieren, erklärte Bauamtsleiter Christoph Marcher im Gemeinderat. Anders als zunächst erwartet muss das Projekt europaweit ausgeschrieben werden. „Das kostet Zeit“, meinte Marcher. Die muss sich die Gemeinde aber nehmen, um nicht den Verlust von Fördergeldern zu riskieren. Die Baukosten betragen nach derzeitiger Schätzung 2,5 Millionen Euro.

Feuerwehrhaus Waakirchen: Aufwendige Vorplanungen

Von den aufwendigen Vorplanungen berichtete Andreas Hagleitner (FWG) als Vertreter des Kommunalunternehmens (KU), das den Bau realisiert. „Alle Interessen unter einen Hut zu bringen, war wirklich nicht einfach“, erklärte Hagleitner. Da sind zum einen die Belange der Feuerwehr Waakirchen, die neben einem optimalen Gebäude auch einen entsprechenden Übungsplatz bekommen soll. Fünf Garagen wird der Neubau haben, zudem diverse Funktionsräume im Obergeschoss. Im Untergeschoss bekommt zudem der Bauhof Räume. Somit hat der Neubau drei Geschosse, der Kopfbau sogar vier.

Für Feuerwehrhaus Waakirchen ist Eingriff in Hag nötig

Zu berücksichtigen sind aber auch die Interessen der Anwohner. „Alles, was Lärm macht, haben wir nach Norden verschoben“, meinte Hagleitner. Und nicht zuletzt soll auch der angrenzende Hag weitgehend geschont werden. Ganz könne die Gemeinde nicht darauf verzichten, die Baumreihe zu lichten, machte Marcher deutlich. Dies ist nötig, um die Zufahrt so zu schaffen, dass sie den Sicherheitsvorschriften genügt. Ohnehin ist der Platz auf dem Grundstück so knapp bemessen, dass er für Gebäude, Stellplätze und Übungsfläche gerade noch ausreicht. „Die Fläche ist maximal ausgereizt“, meinte Marcher. Die Gemeinde werde den Eingriff in die Natur aber nicht nur zu 100, sondern zu 150 Prozent ausgleichen. „Wir wollen da Vorreiter sein.“ Zum einen werde die Flächenversiegelung durch eine Ausgleichsfläche wettgemacht, auf der seltene Buschnelken wachsen, zum anderen pflanze die Gemeinde im Hag Bäume als Ersatz für Exemplare nach, die dem Projekt weichen müssen.

EU-weite Ausschreibung für Feuerwehrhaus Waakirchen

Der Gemeinderat fasste nach Würdigung aller Stellungnahmen zu dem geplanten Neubau einstimmig den Satzungsbeschluss und segnete die EU-weite Ausschreibung per Beschluss ab.

