Baustelle in Waakirchen: Vollsperrung der B 472 soll pünktlich zum 14. Oktober enden

Von: Gabi Werner

Wegen Bauarbeiten ist die B 472 zwischen Bad Tölz und Waakirchen derzeit komplett gesperrt. © Jan Woitas/dpa

Diese Nachricht wird bei Pendlern und Ausflüglern für Erleichterung sorgen: Die Vollsperrung der Bundesstraße 472 in Waakirchen endet laut Staatlichem Bauamt pünktlich zum 14. Oktober.

Waakirchen - Für Staus und teils lange Umwege sorgt derzeit die Vollsperrung der B 472 zwischen Bad Tölz und Waakirchen. Immerhin ist das Ende dieses Zustands nun absehbar: Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung mitteilte, liegen die Bauarbeiten „genau im Zeitplan“. Die Vollsperrung der Bundesstraße könne also wie geplant am Freitag, 14. Oktober, wieder aufgehoben werden.

Bisher offenbar keine Klagen aus Piesenkam über Ausweichverkehr

Bis dahin müssen Verkehrsteilnehmer noch die Umleitungen in Kauf nehmen. Die offizielle Route führt dabei über Holzkirchen, viele mit Ortskenntnis dürften aber auch die Ausweichstrecke über Piesenkam nutzen. Sowohl Staatliches Bauamt als auch Gemeinde berichteten am Montag (10. Oktober) aber, dass es diesbezüglich bisher keine Klagen oder Probleme gegeben habe. „Der Großteil der Verkehrsteilnehmer hält sich an die Umleitung“, erklärte das Staatliche Bauamt. Zur Verbesserung der Erkennbarkeit sei in Holzkirchen noch ein LED-Anhänger mit den Worten „Hinweis Vollsperrung“ aufgestellt worden. Den Busunternehmen, heißt es weiter, seien genaue Zeiten mitgeteilt worden, zu denen sie die Baustelle passieren dürfen.

