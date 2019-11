Kindergarten eingeweiht: Halb Schaftlach feiert mit den Zwergerln

Das Interesse war riesig: Halb Schaftlach drängte sich in den neuen Kindergarten, um mit den Zwergerln ihr neues Domizil einzuweihen. Und der Bürgermeister stellte weitere Investitionen in Aussicht.

Schaftlach– Besonders stolz zeigte sich bei der Einweihung des neuen Schaftlacher Kindergartens Waakirchens Bürgermeister Sepp Hartl, der seine Amtskollegen aus Sachsenkam und Gaißach, Vertreter der rund 30 am Bau beteiligten Firmen, viele Gemeinderäte, die Geistlichkeit und Eltern begrüßen konnte.

„Es ist eine wunderschöne, bärige Anlage geworden. Wir versuchen, dass wir für die Kinder und Heranwachsenden in unserer Gemeinde das Bestmögliche erreichen“, sagte der Bürgermeister und stellte in Aussicht, dass hier noch weitere Investitionen geplant seien. Einerseits wünsche er sich – nach Sachsenkamer Vorbild – für den Kindergarten noch eine Rutsche aus dem ersten Stock. Zudem kündigte er an, dass sich die Gemeinde als nächsten Schritt noch die Kinderspielplätze vornehmen werde.

Gleichzeitig forderte Hartl von den Bürgern, sich für den Erhalt der Werte einzusetzen. Der Rathaus-Chef monierte, dass die neuen, schattenspendenden Schirme im Wert von 1000 Euro schon wieder kaputt seien.

Hartl würdigte die Leistung von Architekt Michi Meier und der Vorsitzenden des Kindergartenvereins Waakirchen-Schaftlach, die man allerdings vergessen habe einzuladen. Für diesen Lapsus entschuldigte er sich in aller Form, zumal ohne Brigitte Küppers den Kindern nicht mehr genügend Plätze in den Kindergärten und Krippen zur Verfügung stünden. Kindergartenleiterin Traudl Bichler und ihrem Team dankte Hartl für „die gute Arbeit und das, was ihr für unser höchstes Gut leistet“.

Bichler ihrerseits freute sich darüber, dass sie und ihre Mitarbeiter in die Planung mit einbezogen wurden und fachlichen Input leisten durften: „Jetzt ist es so schön geworden“, schwärmte die Leiterin und betonte, dass der Kindergarten auch ein hervorragender Arbeitsplatz sei.

Musikalisch umrahmt von 100 inbrünstigen Kinderstimmen, schritten Waakirchens katholischer Pfarrer Stefan Fischbacher, Pastoralreferent Christoph Mädler und Pfarrer Kopp-von Freymann zur Segnung der lichten, gemütlichen und gleichzeitig funktionalen Räumlichkeiten. Fischbacher zitierte die Segnung der Kinder aus dem Markus-Evangelium: „Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes.“

Mädler erklärte den Kindern, wie gern Jesus Kinder gehabt habe, während Kopp-von Freymann den anwesenden Gästen mit auf den Weg gab, wie wichtig Kinder für die Gesellschaft seien: „Kinder haben ihren eigenen Wert. Und Erziehung ist keine Einbahnstraße, denn Erwachsenen können viel von Kindern lernen.“ Er lobte den Kindergarten als wichtige Einrichtung, wo Eltern ihre Kinder beruhigt abgeben könnten. Die Verantwortung für die Zöglinge bleibe aber immer bei ihren Eltern, mahnte der Pfarrer.

Die Kinder bekamen als Geschenk zwei Kinderbibeln – sodann feierten sie zusammen mit ihren Gästen ihr neues Domizil.

ak