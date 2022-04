Bei Sperrung des Schaftlacher Bahnübergangs Fußgänger vergessen

Von: Christina Jachert-Maier

Wo früher ein Gleis war, ist am Schaftlacher Bahnhof (Foto oben) nur das Kiesbett übrig. © Thomas Plettenberg

So nötig die Erneuerung der Schienen am Schaftlacher Bahnhof auch ist: Für den Ort bedeuten die Bauarbeiten drei harte Wochen. Der Verkehr muss wegen des gesperrten Bahnübergangs weite Umwege nehmen, auch für Fußgänger gab’s zunächst kein Durchkommen.

Schaftlach – Seit dem Wochenende ist der Schaftlacher Bahnhof eine Großbaustelle. Die Deutsche Bahn AG lässt veraltete Schienenstränge und Weichen erneuern, was für Waakirchens Bürgermeister Norbert Kerkel im Grundsatz eine gute Nachricht ist. „Wir brachen das auch für den Halb-Stunden-Takt.“ Weil sehr viel Material zu bewegen ist, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Mittwoch, 27. April. So lange muss der Schaftlacher Bahnübergang gesperrt bleiben, was großräumige Umleitungen nötig macht. Fußgänger sollten die Baustelle aber jederzeit sicher passieren können. Doch in der Praxis fanden sich die Schaftlacher nach dem Start der Bauarbeiten vor Absperrungen wieder, die kein Schlupfloch boten. Das suchten sich die Fußgänger schließlich selbst. Sie stapften am Bahnhof durch den Kies und über die Gleise. Im Rathaus schlugen zahlreiche Beschwerden auf. Die kann Kerkel gut verstehen: „Der ganze Ort ist geteilt.“

„Wir brauchen einen geordneten Notweg“

Zuständig ist die Gemeinde für die Abwicklung der Baustelle nicht. Trotzdem setzte Kerkel alle Hebel in Bewegung, um die Situation zu verbessern. „Wir brauchen einen geordneten Notweg für Fußgänger, und das schnell“, machte er deutlich. Ein solcher Weg sei im Vorfeld der Bauarbeiten auch zugesichert worden.

Eine Aussage, die das Landratsamt bestätigt. Es gebe eine verkehrsrechtliche Anordnung, derzufolge sicherzustellen ist, dass Fußgänger die Baustelle ungefährdet passieren können. Nach der Beschwerde des Bürgermeisters und vieler Bürger informierte das Landratsamt die Polizei Bad Wiessee. Die sah sich die Sache vor Ort an. Daraufhin habe der Bauleiter zugesichert, noch am gleichen Tag einen Notweg zu schaffen, meinte eine Sprecherin des Landratsamts: „Die Kontrolle der Umsetzung wird erfolgen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte auch die DB Netz AG ihrerseits schon reagiert. Die Bauüberwachung sei informiert, der Notweg in Arbeit, erklärte eine Sprecherin.

Verkehr wird weiträumig umgeleitet

Nichts ändern wird sich an dem Umstand, dass der Verkehr weite Umwege über Warngau und Reichersbeuern in Kauf nehmen muss. Auch beim Schienenersatzverkehr brauchen Reisende viel Geduld. „Da müssen wir jetzt die Zähne zusammenbeißen“, seufzt Kerkel.

In Planung ist in Waakirchen ein Bürgerbus, der den Schaftlacher Bahnhof mit den Ortsteilen verbindet.

