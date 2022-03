25-Jährige mehrfach ohne Führerschein unterwegs - Beim Dönerkauf von Polizei erwischt

Wegen Fahrens ohne Führerschein stand eine Waakirchnerin vor Gericht. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Weil sie sich mehrfach ohne Führerschein hinters Steuer ihres Autos gesetzt hatte, stand eine Waakirchnerin (25) vor Gericht.

Waakirchen – Eine ungewöhnliche Bitte hatte Rechtsanwalt Christian Beil bei einer Verhandlung vor dem Miesbacher Amtsgericht. Er bat darum, seine Mandantin, eine 25-Jährige aus Waakirchen, statt zu einer Geld- zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung zu verurteilen. Die Beweggründe konnte Richter Walter Leitner nachvollziehen.

Führerschein im Februar 2021 für ein Jahr entzogen

Der Forderung des Rechtsanwalts vorausgegangen war ein Geständnis seiner Mandantin. Ja, sie sei im September 2021 in Bad Wiessee und zwei Monate später in Rottach-Egern ohne gültige Fahrerlaubnis mit ihrem Wagen unterwegs gewesen. So hatte es auch die Staatsanwaltschaft angeklagt. Seit Februar 2021 sei ihre Fahrerlaubnis wegen einer Straßenverkehrsgefährdung sichergestellt, die Sperrfrist gelte ein Jahr. „Es gibt keinen Grund, daran zu deuteln, dass sie die beiden Taten begangen hat“, eröffnete Beil.

„Es war ein sehr schlechtes Jahr“

Das Jahr 2021 sei für die Waakirchnerin allgemein „ein sehr schlechtes Jahr“ gewesen. Dennoch gebe es keine Entschuldigung für ihr Verhalten. „Die erste Fahrt war nur von sehr kurzer Dauer“, erklärte der Anwalt. Es habe sich lediglich um ein Umparken des Autos, das im Halteverbot stand, sowie um einen Dönerkauf bei einem nahe gelegenen Imbiss gehandelt. „Meine Freundin hatte das Auto ins Halteverbot gestellt“, fügte die 25-Jährige hinzu. „Da sie schon Alkohol getrunken hatte, ich aber nicht, habe ich es umgeparkt und mir mit dem Auto noch einen Döner geholt.“

Finanziell in schwieriger Lage

Im zweiten Fall habe es sich laut Beil um „eine etwas längere Fahrt“ gehandelt. Ihre Freundin habe Probleme mit der Bedienung des Wagens gehabt, weshalb sich seine Mandantin erneut ans Steuer setzte – und sich wiederum ohne gültige Fahrerlaubnis von der Polizei erwischen ließ. Nachdem die Taten gestanden wurden, war eine Verurteilung ohnehin klar. Beil bat: „Ihr wäre eine Bewährungsstrafe lieber als eine Geldstrafe.“ Die Waakirchnerin stimmte zu. „Sonst zerreißt es sie finanziell“, erkannte auch Richter Leitner, nachdem er sich beim Durchgehen der persönlichen Verhältnisse einen Überblick über die finanzielle Lage der Angeklagten gemacht hatte.

Auch für die Staatsanwaltschaft stand außer Frage, dass sich die Waakirchnerin des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei tatmehrheitlichen Fällen schuldig gemacht hatte. Positiv wertete sie das Geständnis. Negativ fielen ihr die hohe Rückfallgeschwindigkeit sowie die teils nicht unerhebliche Fahrstrecke auf. Die Juristin plädierte demzufolge auf eine fünfmonatige Bewährungsstrafe sowie auf eine Geldauflage von 1500 Euro.

Warnung an die Angeklagte

Die Summe der Geldauflage sowie die Dauer der Bewährung erschienen dem Verteidiger etwas zu hoch angesetzt. Er forderte 1000 Euro sowie vier Monate Bewährung. „Sie macht sich selbst die größten Vorwürfe“, sagte Beil über seine Mandantin, die laut ihm verspreche: „Ab diesem Jahr wird alles besser.“ Auch die Angeklagte selbst meldete sich noch mal zu Wort, wenn auch kurz: „Außer, dass ich dumm war, gibt es nichts mehr zu sagen.“

Bei den fünf Monaten auf Bewährung blieb es letztlich, die Geldauflage drückte der Richter auf 1200 Euro. „Das waren vollkommen unnötige Fahrten“, stellte Leitner klar. Eine Bewährungsstrafe sei ohnehin notwendig gewesen. Denn: „Die soll Ihnen zeigen, dass es bei Ihnen langsam eng wird.“ Schließlich stünden schon drei Einträge im Bundeszentralregister der Waakirchnerin. Die kritische Phase habe sie nun erreicht, mit dem Urteil käme sie dennoch gut weg, so Leitner.

Abschließend warnte der Amtsrichter die 25-Jährige eindringlich: „Steigen Sie in Ihr Auto, das da in der Garage steht, nicht ein. Eine Fahrt, bei der Sie kontrolliert werden, und es gibt eine Freiheitsstrafe – aber dann ohne Bewährung.“ Dass sie gut davon kam, war der 25-Jährigen bewusst. Gemeinsam mit ihrem Verteidiger akzeptierte sie das Urteil noch im Sitzungssaal.

VON PHLIP HAMM

