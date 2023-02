Münchner Bier-Marathon führt zu Hoppebräu nach Waakirchen

Von: Christina Jachert-Maier

Nach dem Marathon ein Bier: Markus Hoppe (3.v.l.) erfreut die Läufer (v.l.) Guy Almog, Lukas Koller, Johannes Lapp, Nicolas Palme, Camilo Martines, Manuel Bönisch und Svenja Lenz mit einem bunten Sortiment. © Thomas Plettenberg

In vier Stunden von München nach Waakirchen: zu Fuß. Sieben „brewery runners“ wurden von Brauer Markus Hoppe mit einem bunten Biersortiment begrüßt.

Waakirchen - Corona hat den Bier-Marathon geboren. Weil wegen der Pandemie alle Lauf-Wettbewerbe gestrichen waren, entwickelte eine Gruppe aus München eine besondere Idee, um für die Langstrecke zu motivieren. Zielpunkt ist jeweils eine Brauerei, die in Marathon-Distanz von München entfernt liegt. Diesmal war es Hoppe-Bräu in Waakirchen. Dort kamen sieben „brewery runners“ bei schönstem Wetter nach vier Stunden Lauf an und wurden von Brauer Markus Hoppe mit einem bunten Biersortiment begrüß„Nach dem Lauf darf es schon eine Halbe sein“, meinte Nicolas Palme. 45 Kilometer hatten sechs Männer und eine Frau da gerade hinter sich gebracht. „Die Strecke war wirklich schön“, meinte er.

Auf stillen Straßen von München nach Waakirchen

Von München aus ging es auf stillen Straßen über Oberhaching, Großeichenhausen, Baiernrain, Kleinhartpenning und Leithen bis nach Waakirchen. Dies nicht im sportlichen Wettkampf, sondern als Lauf-Gemeinschaft, bei der es zwar auch um Sport, aber vor allem um den Spaß geht. Wenn einer zurückfällt, wird gewartet.

Wer beim Brauerei-Lauf dabei sein will, kann über Instagram (@breweryrunners) Kontakt aufnehmen. Weitere Marathon-Läufe zu schön gelegenen Brauereien sind in Planung – und ein Ultra-Lauf innerhalb Münchens für besonderes Konditionsstarke: 80 Kilometer, sieben Brauereien – und bei jedem Stopp eine kühle Halbe.